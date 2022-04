Marina di Pisticci (Matera) - Conclusione X Edizione Campionato Invernale Mar Jonio 27/04/2022 CONCLUSA CON SUCCESSO AL PORTO DEGLI ARGONAUTI

LA X EDIZIONE DEL CAMPIONATO INVERNALE DI VELA DEL MAR IONIO

TROFEO MEGALE HELLAS



Ultimo doppio appuntamento nei giorni 23 e 24 aprile con la X Edizione del Campionato Invernale di vela d’altura del mar Ionio – Trofeo Megale Hellas, organizzato dal Circolo Vela Argonauti sotto l'egida della FIV come regata di interesse Interregionale, con il patrocinio della Fondazione Matera-Basilicata 2019, del Comune di Pisticci, dell’APT Basilicata, e la collaborazione dei circoli velici lucani che si affacciano sullo Ionio.

Sabato e domenica si sono svolte la nona e la decima prova del campionato lungo un percorso costiero di circa 15 miglia su un unico campo tra il Porto degli Argonauti e Taranto.

La regata di domenica ha concorso anche per il Trofeo Taranto Argonauti Race: regata e veleggiata organizzata dal Circolo Vela Argonauti e dalla Sezione di Taranto della Lega Navale Italia, con la collaborazione del circolo Centro Velico Alto Jonio.

L’appuntamento finale del campionato, diventato l’evento più significativo per la vela d’inverno dell’intero arco ionico, ha visto la partecipazione di 35 imbarcazioni, suddivise nelle classi regata e veleggiata. Sabato sera, dopo la prima prova, nella sede di Taranto della Lega Navale Italiana si è svolto il briefing relativo alla Taranto Argonauti Race seguito da un rinfresco che ha visto la cospicua partecipazione di soci, skipper e armatori, in una serata all’insegna della convivialità condivisa dalla passione per il mare e per la vela. Domenica sera, al termine dell’ultima regata, al Porto degli Argonauti si è svolta la cerimonia di premiazione seguita da un buffet dove si sono salutati gli equipaggi dandosi appuntamento alla XI Edizione del Campionato.

Le due prove valide per il Campionato Invernale del Mar Ionio hanno visto tagliare il traguardo nella regata di sabato l'imbarcazione Diamir armata da Tiziana Auletta (Basilicata Vela) e nella regata di domenica l’imbarcazione X-Lion dell’armatore Leone Pellè (LNI Taranto).

La classifica generale della X Edizione del Campionato Invernale del Mar Ionio ha visto, invece, vincitrice del Trofeo Megale Hellas l’imbarcazione ANLU’ dell’armatore Antonio Ammendola (Circolo Vela Argonauti).

Il Trofeo della Taranto Argonauti Race è stato vinto nella categoria regata dall’imbarcazione Soft armata da Marco Andrisano (LNI Taranto), mentre nella categoria veleggiata hanno primeggiato rispettivamente le imbarcazioni RA di Riccardo D’Elia per il gruppo A, l’imbarcazione Kiran di Gustavo D’Ambrosio per il gruppo B e l’imbarcazione X-Light di Marco Parisi per gruppo C.

“ Vogliamo far crescere la vela nella nostra zona, per questo motivo ringrazio per la disponibilità i circoli che assieme a noi hanno voluto dar vita a questa collaborazione - ha commentato Antonio De Nicolò, presidente del Circolo Vela Argonauti -. Appuntamento, dunque, a ottobre 2022 di nuovo tutti in acqua per la XI Edizione del Campionato Invernale di vela d’altura del mar Ionio – Trofeo Megale Hellas.”



Tutti gli aggiornamenti sulle manifestazioni sono disponibili sui canali di riferimento ufficiali:

https://www.facebook.com/argonauticircolovela

http://www.portodegliargonauti.it/it/News/Regate