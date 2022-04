Fidas Pugliese, da Adelfia e Putignano i vincitori 2022 di “A Scuola di Dono” 27/04/2022 Fidas Pugliese, da Adelfia e Putignano i vincitori 2022 di “A Scuola di Dono”

Premiati i video racconti sul tema della donazione della classe IIC della Scuola Primaria Gennaro Minzele di Putignano e della classe VC dell’Istituto Comprensivo Moro - Falcone di Adelfia.



Le parole chiave del donare e l’albero della vita di Klimt sono le idee alla base delle opere premiate da Fidas Pugliese Donatori Sangue - Odv nell’ambito della terza edizione di “A Scuola di Dono”, il concorso promosso da Fidas Nazionale, rivolto agli studenti della scuola primaria e secondaria e finalizzato alla promozione della cultura del dono del sangue e degli emocomponenti presso le generazioni più giovani.



Vita, Vittoria, Volontariato, Viaggio, Valore, Virtù e Vincere sono le parole chiave scelte per il proprio video racconto dagli alunni della VC dell’Istituto Comprensivo Moro - Falcone di Adelfia: un viaggio chiamato amore che si dipana tra i villaggi immaginari di Vittoria e Valore, un lavoro premiato per la fantasia e la profondità dei messaggi.

Illustrazioni e video presentazione originate e basate sull’opera “L’Albero della Vita” di Gustav Klimt sono, invece, al centro del progetto degli alunni della IIC della Scuola Primaria Gennaro Minzele di Putignano: alberi irrorati dalla bellezza dell’amore e dal valore di tante gocce rosse capaci di invadere il mondo e generare arcobaleni.



Il concorso entra ora nella sua fase nazionale: un’apposita giuria selezionerà tra i vincitori dei premi provinciali i tre lavori più significativi (uno per ogni grado di istruzione) che saranno premiati nel corso del 60esimo Congresso nazionale Fidas in programma a Catania tra il 2 e il 5 giugno 2022. I vincitori nazionali delle tre sezioni riceveranno un buono di euro 500,00 ciascuno per l’acquisto di materiale didattico.



Ulteriori informazioni e notizie sul sito www.fidaspugliese.it e sui canali social facebook e instagram di Fidas Pugliese Donatori Sangue - Odv.