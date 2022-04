FCI Puglia: a Monopoli il campionato regionale cross country, amatori ad Acaya di Vernole e giovanissimi a Corato 30/04/2022 FCI Puglia: a Monopoli il campionato regionale cross country, amatori ad Acaya di Vernole e giovanissimi a Corato nel fine settimana



MONOPOLI - Pochi giorni dopo lo svolgimento del campionato regionale FCI Puglia di enduro e gravity e-mountain bike, la NRG Bike si presenta nuovamente alla ribalta del movimento fuoristrada proponendo il Trofeo NRG Bike di mountain bike in data domenica 1°maggio.



La manifestazione, appartentente al circuito Challenge XCO Puglia, riveste una notevole importanza non solo per l'assegnazione dei titoli regionali di cross country sotto l’egida del comitato regionale Federciclismo Puglia per agonisti e amatori, grazie all'appassionato impegno del sodalizio monopolitano che ha come obiettivo principale di continuare a far crescere il movimento fuoristrada a Monopoli e dintorni.



Da coprire un tracciato di 4,5 chilometri con dislivello a giro di 100 metri a Monte San Nicola (cuore pulsante di tutta la manifestazione con ritrovo a partire dalle 7:30), immerso nella macchia mediterranea, con discese tecniche, salite al 10% di pendenza e piccoli salti in sicurezza. Due le partenze: la prima alle 9:30 per le categorie juniores, under 23, élite, master junior, donne tutte e i master. Alle 11:00 circa spazio alle categorie giovanili esordienti e allievi.



ACAYA DI VERNOLE - L'avvicinamento alla prima edizione del Trofeo Ciclistica Vernolese prende sempre più forma in vista dell'appuntamento di domenica 1°maggio con il ciclismo amatoriale su strada. Un'occasione da non perdere per i tanti appassionati delle due ruote ma anche un’opportunità nella quale la società organizzatrice della Ciclistica Vernolese può mettere a frutto tutto l'impegno organizzativo proponendo un circuito di 7,4 chilometri da ripetere 11 volte. Ritrovo presso il Castello di Acaya in Largo San Paolo ad Acaya (frazione di Vernole) alle 7:30, partenza fissata alle 9:15.



CORATO – Degno di nota il lavoro instancabile e appassionato dell’Andria Bike che svolge a favore dell’attività giovanile come avverrà sabato 30 aprile per mettere in scena la terza prova del circuito Iron Kids per giovanissimi under 13. Nuovo appuntamento a Corato all'interno del campo gara allestito in via Gravina (ritrovo alle 15:00 e inizio delle gare previsto alle 16:15) di fronte al Nicotel Sport & Wellness Hotel su di un percorso completamente sterrato prevalentemente pianeggiante e privo di eccessive pendenze, già noto per le tante gare di ciclocross e di alcune edizioni del campionato regionale FCI Puglia. Due tipologie di percorso previste: 450 metri per le categorie giovanissimi promozionali, G1, G2 e G3, 1000 metri solo per le categorie G4 - G5 - G6.



- Facebook https://www.facebook.com/Federciclismo-Puglia-110398478220466

- Twitter https://twitter.com/PugliaFci

- Instagram https://www.instagram.com/federciclismopuglia/