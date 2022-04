"Food policy 2030. I Giovani Disegnano La Futura Politica Locale Del Cibo" alla Cittŕ metropolitana di Bari 30/04/2022 Foodpolicy 2030 della Città metropolitana di Bari.

I Giovani Disegnano La Futura Politica Locale Del Cibo.

Incontro con Florence Egal esperta in politiche alimentazione urbana



Lunedì 2 maggio, alle ore 16.30, nella Sala consiliare della Città metropolitana di Bari, si svolgerà l’incontro dal titolo Foodpolicy 2030 della Città metropolitana di Bari. I Giovani Disegnano La Futura Politica Locale Del Cibo.

L’iniziativa è organizzato dalla Città metropolitana di Bari e dal Ciheam Bari nell’ambito del progetto europeo Foodshift2030, di cui i due enti sono partner, finalizzato a favorire la trasformazione dei sistemi alimentari europei verso modelli efficienti nell’uso delle risorse.



All’incontro interverranno Michele Abbaticchio, consigliere metropolitano delegato alla Pianificazione strategica, Damiano Petruzzella, Francesca Volpe e Lorenzo Labellarte per il Ciheam e Florence Egal, esperta di sicurezza alimentare, nutrizione, diete e sistemi alimentari locali sostenibili. Egal ha trascorso la maggior parte della sua carriera nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e ha iniziato a lavorare sulle questioni urbane all'inizio degli anni '90. È stata co-segretaria dell'iniziativa Food for Cities della FAO fino al suo ritiro dall'organizzazione nel 2013.



La food policy rappresenta un aspetto cruciale del Piano Strategico 2030 della Città Metropolitana di Bari; ai giovani si chiede, dunque, di contribuire alla definizione di un sistema alimentare più equo e sostenibile, co-disegnando la strategia che orienterà le politiche cittadine relative al cibo.



L’iniziativa è aperta agli iscritti al Tavolo dei Talenti e delle Giovani Generazioni e a tutti coloro che vogliano contribuire alla food policy metropolitana, una sfida complessa che comporta scelte e azioni concrete nel campo dell’economia, della produzione e consumo di cibo, ma anche della salute, dell’ambiente, dell’educazione e della inclusione sociale.



La Città metropolitana di Bari nell’ultimo consiglio metropolitano ha anche approvato il Manifesto per la transizione alimentare che individua le azioni per la costruzione di una Food Policy metropolitana.