15 maggio - Concerto con Aperitivo: Palpiti di Primavera! Marco Perulli e Valeria Fasiello, tenore e pianoforte - Lecce 15/05/2022 MARCO FERULLI, tenore

VALERIA FASIELLO, pianoforte



in "PALPITI DI PRIMAVERA"

Domenica 15 maggio, ore 11 @ Teatro Paisiello, Lecce



Palpiti di Primavera! E' questo il titolo del terzo concerto con aperitivo della Camerata Musicale Salentina che domenica 15 maggio alle ore 11 vedrà esibirsi, sul palco del Teatro Paisiello di Lecce, il tenore Marco Ferulli e la pianista Valeria Fasiello. In programma arie d'opera di Donizetti, Cilea e Verdi, arie da camera e canzoni di Tosti, Bixio e De Curtis, e brani della tradizione napoletana.

Al termine del concerto, nel rispetto delle normative anti-covid, un gustoso aperitivo da godersi in compagnia degli artisti.



Palpiti di Primavera è un progetto musicale che nella prima parte omaggia il grande Tito Schipa, una delle figure di spicco del panorama operistico italiano, talento sconfinato del passato che tanto lustro ha dato alla nostra terra. Il programma propone alcune delle più celebri arie d’opera, alternate ad arie da camera, tratte dal consueto repertorio di Tito Schipa.

Nella seconda parte invece un repertorio più leggero, con una proposta delle più belle Canzoni del repertorio napoletano e leccese, che Tito era solito cantare.



Marco Ferulli si è diplomato in violino e in canto lirico presso il Conservatorio di Musica “T. Schipa” di Lecce. Si è inoltre laureato in Discipline Musicali con il massimo dei voti. È tra i Vincitori della selezione “Voci nuove per Volterra”, il nuovo concorso volterrano finalizzato ad individuare voci per rinstaurare la stagione Lirica del Teatro “Persio Flacco”. In occasione del concerto finale è premiato dal tenore Andrea Bocelli. Laureatosi in Didattica della Musica con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Monopoli, ha conseguito con lode anche la Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche presso l’Università del Salento. Svolge attività concertistica in Italia e all’estero.



Diplomata in pianoforte sotto la guida del M° Pierluigi Camicia con 10, lode e menzione speciale presso il Conservatorio “T. Schipa” di Lecce, Valeria Fasiello ha poi conseguito il II livello con il M° Carlo Gallo con votazione 110 e lode presso il Conservatorio di Musica “N. Rota” di Monopoli.

È vincitrice di oltre 20 concorsi nazionali ed internazionali fin da giovanissima età. Si è esibita nell'ambito di importanti eventi su tutto il territorio nazionale, come ad esempio “Piano City” a Milano e presso la Vigna di Leonardo Da Vinci, Casa degli Atellani, in duo con il pianista Francesco Libetta, in un concerto registrato da SkyClassicaHD.



Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, il Castello Carlo V, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.



L'accesso in teatro è consentito con mascherina FFP2.



Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.



PREZZI dei BIGLIETTI

Posto Unico: Intero € 15, Ridotto* € 12



* La riduzione è valida per: over 65, under 35 anni | Docenti | Studenti | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Disabili e Accompagnatori

La riduzione verrà applicata soltanto dietro presentazione del relativo documento che la consente.

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito.

Per l'acquisto online e nei punti vendita del circuito Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di 1 €.



PREZZI SPECIALI:

UNDER 35, SCUOLE, DISABILI e ACCOMPAGNATORI, GRUPPI (almeno 8 persone)

E' disponibile una quantità limitata di posti a tariffa speciale per Under 35, scuole, disabili e accompagnatori, gruppi di almeno 8 persone.

Posto Unico (senza assegnazione di posto): 10 €

Info per accedere alla promozione: 0832 309901 – 348 0072655

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com



CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l'acquisto del biglietto o dell'abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.



BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.



INFO

Camerata Musicale Salentina

Via XXV Luglio 2B – Lecce

Tel: 0832 309901 - Cell: 348 0072654 (Info) - 348 0072655 (Biglietteria)

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

Sito: www.cameratamusicalesalentina.com – Seguici su Facebook!