Bari - DESIGN IN TOWN: TORNA IN PUGLIA UNA SUMMER SCHOOL PER GIOVANI CREATIVI UNICA NEL SUO GENERE 04/05/2022 Si svolgerà a Bari, domani giovedì 5 maggio 2022, ore 11:00, presso l’Arena del Dipartimento di Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia in Fiera del Levante, padiglione 107, la conferenza stampa di presentazione della settima edizione di “Design in Town”, organizzata dal Dipartimento regionale insieme a Università di Foggia, Accademia delle Belle Arti di Foggia e all’Associazione di promozione Sociale Good Design, con il patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Troia, della Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte e del GAL Meridaunia.



Il progetto “Design in Town” si rivolge a studenti universitari di discipline creative e dell’ambito del progetto: visual, product e fashion design, comunicazione, fotografia, cinema e video, architettura, advertising e marketing.



Il progetto per questa edizione è stato reso possibile grazie al supporto di sei main sponsor, presenti con le loro attività in Capitanata: Eceplast, ELDA Cantine, Enermea, Gami, Manta Group, Moderne Semolerie Italiane; e allo sponsor tecnico, Aquilano motori.