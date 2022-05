calcio giovanile - Rodi Garganico (Foggia) - Juventus e Verona sul Gargano: è tornata la Zangardi Cup 04/05/2022 Calcio giovanile e turismo, in oltre 2000 tra atleti e staff tecnici da tutta Italia per 5 giorni

Dal 14 al 18 giugno, Lido del Sole ‘capitale’ del calcio giovanile con 20 squadre italiane



LIDO DEL SOLE (Rodi Garganico) – Ci saranno anche la Juventus e il Verona alla diciottesima edizione del trofeo “Zangardi Cup”, il torneo di calcio giovanile diviso in due categorie per le fasce d’età 8-9 anni e 10-11 anni: per la prima, parteciperanno 8 formazioni che si scontreranno 5 contro 5; nella seconda, invece, le equipe saranno 12 e scenderanno in campo 6 contro 6. Il trofeo Zangardi Cup si terrà dal 14 al 18 giugno 2022, dopo i due anni di stop a causa della pandemia.

Si giocherà negli impianti sportivi della struttura turistica Arianna Club, a Lido del Sole, ma squadre, dirigenti, staff tecnici e genitori soggiorneranno per 4 notti e 5 giorni in diverse strutture facenti parte del consorzio degli operatori turistici “Gargano Ok” e, tra queste, l’Arianna Club. Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 30 maggio, sul modulo disponibile nel sito www.torneizangardicup.com.

“Complessivamente, arriveranno sul Gargano oltre 2000 persone tra piccoli atleti, allenatori, accompagnatori e genitori”, hanno annunciato gli organizzatori.

“Juventus e Verona tornano ancora una volta sul Gargano, ne siamo orgogliosi. A breve, ufficializzeremo l’intera griglia delle squadre partecipanti. Arriveranno da tutta Italia”.

La “Zangardi Cup”, fino agli anni immediatamente precedenti l’emergenza pandemica, ha annoverato tra le squadre partecipanti società sportive del calibro di Inter, Napoli, Lazio, Empoli, Palermo, Foggia, Bari e Udinese.

“E’ un modo per cogliere un duplice risultato”, hanno spiegato gli organizzatori della Zangardi Cup, “da un lato, puntiamo a promuovere lo sport tra i più giovani, il valore della competizione sana che, soprattutto tra i più piccoli, deve essere innanzitutto divertimento, voglia di stare e di crescere insieme; dall’altro, facciamo conoscere il nostro territorio, tutto il Gargano, perché per i circa 2000 ospiti sono previste escursioni e visite guidate”.

“Il calcio continua ad essere un veicolo potentissimo di partecipazione e di entusiasmo. Vogliamo che questi ragazzi si affezionino al nostro territorio, che possano serbarne un ricordo meraviglioso, legato a momenti di divertimento e condivisione, così che abbiano sempre voglia di tornarci e di conoscerlo sempre più approfonditamente, scoprendone ogni angolo. Il Gargano è cresciuto molto negli ultimi 20 anni, i villaggi turistici e gli alberghi si sono dotati di strutture all’avanguardia per ogni tipologia di sport. Qui si svolgono competizioni di livello mondiale, basti pensare all’orienteering, ma anche a tutti gli sport che hanno il mare come ‘campo’ di gara. Crediamo che la promozione dello sport possa essere un segmento fondamentale per una ulteriore crescita del turismo, ed è per questo che ci stiamo impegnando anche attraverso il ritorno della Zangardi Cup”.