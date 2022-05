GIOCA, PENSA, VINCI, il lato sano del gioco: IL 10 MAGGIO CONFERENZA EVENTO FINALE AI CANTIERI KOREJA - LECCE 07/05/2022 Martedì 10 maggio dalle ore 9,30, presso i Cantieri Teatrali Koreja di Lecce, si terrà la Conferenza-evento finale di “GIOCA, PENSA, VINCI - Il lato sano del gioco”, il progetto di sensibilizzazione e contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) promosso dal Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL Lecce con Teatro Pubblico Pugliese.



Interverranno per i saluti istituzionali il dott. Rocco Palese - Assessore alla Sanità della Regione Puglia, la dott.ssa Silvia Miglietta - Assessore ai Servizi Sociali e alle Politiche Giovanili del Comune di Lecce, il dott. Marco Giannotta - Vicepresidente del Teatro Pubblico Pugliese, l’avv. Stefano Rossi - Commissario della costituenda Azienda Ospedaliera "Vito Fazzi" Lecce.



Parteciperanno inoltre, il dott. Salvatore Della Bona - Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL Lecce, la dott.ssa Daniela Capitanucci - Associazione AND Azzardo e Nuove Dipendenze e la prof.ssa Claudia Venuleo - Università del Salento.



Il progetto “GIOCA, PENSA, VINCI – Il lato sano del gioco” nasce in attuazione del Piano Regionale di contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico in base alla Legge Regionale n. 43 del 13 dicembre 2013 avente ad oggetto “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico” e alla delibera di Giunta Regionale n. 1039 del 4 luglio 2017 riguardante il “Piano di attività per il contrasto al gioco d’azzardo”.



L’importante lavoro del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL di Lecce nell’azione di contrasto e sensibilizzazione al Gioco d’Azzardo Patologico ha incluso numerose attività sul territorio di riferimento e che saranno presentate durante la conferenza, come le collaborazioni con locali Comunità Terapeutiche ed attività di Ricerca con l’Università del Salento. Da ultimo, “Gioca, Pensa, Vinci – Il lato sano del gioco”, realizzato in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, che tramite il linguaggio del Teatro ha raggiunto le ragazze e i ragazzi delle scuole della Provincia di Lecce, nei Comuni di Aradeo, Lecce, Maglie, Nardò, Taviano e Tricase, accrescendo la loro consapevolezza del gioco d’azzardo patologico.



Il Teatro come strumento e metodo di sensibilizzazione e formazione. Questa la proposta vincente del Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, in linea con il suo rinnovato ruolo di attuatore delle strategie regionali per l’arte e la cultura, ma non solo. Infatti, anche nel settore dell’Innovazione Sociale il Teatro Pubblico Pugliese svolge un ruolo di rilievo nel panorama regionale, con la realizzazione di importanti progetti di politiche attive di reinserimento sociale e formativo per giovani NEET, di sensibilizzazione alle tematiche ambientali, fino al Progetto “Gioca, Pensa, Vinci – Il lato sano del Gioco” per il contrasto al gioco d’azzardo patologico. Sono solo alcune delle attività che testimoniano la versatilità e la rilevanza del linguaggio teatrale e dell’impegno del Teatro Pubblico Pugliese.



La conferenza finale del progetto “Gioca, Pensa, Vinci – Il lato sano del Gioco” sarà preceduta dallo spettacolo teatrale “Per gioco, Solo per Gioco” della Compagnia teatrale AVLTek e fornirà l’occasione per avviare un focus sul Gioco d’Azzardo Patologico e per presentare le varie attività di sensibilizzazione e contrasto realizzate dal Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL di Lecce.