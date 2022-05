7 maggio - “I VIAGGI DI GULLIVER” DI E CON ALESSANDRA CROCCO E ALESSANDRO MIELE a Spongano (Lecce) 07/05/2022 Sabato 7 maggio ore 18.30 al Centro di aggregazione giovanile







Teatro d’autore a Spongano (Le) con Ultimi Fuochi. Appuntamento con una lettura-spettacolo ispirata al romanzo di Jonathan Swift, di e con Alessandra Crocco e Alessandro Miele.



La coppia continua ad attraversare i classici della lettura per spettatori di ogni età. Dopo Pinocchio, Il mago di Oz e Le avventure del Barone di Munchausen, sabato 7 maggio alle 18,30, al Centro di Aggregazione Giovanile, in via Pio XII a Spongano (Le), i due attori raccontano il capolavoro di Jonathan Swift, I viaggi di Gulliver.



Pubblicato nel 1726, il romanzo racconta le peregrinazioni immaginarie di un medico di bordo tra mondi incredibili popolati da esseri minuscoli e giganteschi, da civiltà dalle usanze inspiegabili o da animali più razionali degli umani.





L’opera è una ingegnosa e spietata satira della società che, utilizzando il registro fantastico, si presta a differenti livelli di lettura e può appassionare sia gli adulti che i ragazzi.



Biglietto 3 euro.

Prenotazioni tel. 3881271999 – email: infoultimifuochi@gmail.com



La lettura-spettacolo “I viaggi di Gulliver” rientra nel progetto STATI DI AGGREGAZIONE di Ultimi Fuochi Teatro, vincitore dell’Avviso Spazi di prossimità delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e patrocinato dal Comune di Spongano.