Nardò (Lecce) - A GIUGNO APRE UN ALTRO CANTIERE, SCUOLA DI VIA PILANUOVA PIÙ SICURA E SOSTENIBILE 06/05/2022 Intervento da 2 milioni e 280 mila euro per impianti, intonaci e illuminazione dell’immobile



Il sindaco Mellone: “Interventi finiti o progettati per 15 scuole cittadine su 15. Una rivoluzione”



Inizieranno a giugno, appena dopo la chiusura dell’anno scolastico, i lavori nell’immobile scolastico di via Pilanuova. Nella giornata di ieri l’amministrazione comunale ha affidato l’esecuzione dell’intervento di efficientamento energetico a Infratech Consorzio Stabile di Milano. Si tratta di lavori per un importo complessivo di 2 milioni e 280 mila euro, finanziato nella misura di 2 milioni e 52 mila euro di un bando della Regione Puglia per interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici (per il resto, 228 mila euro, il Comune è in attesa dell’esito della candidatura sugli incentivi del “conto termico”). Risorse preziosissime che consentiranno di adeguare la storica scuola di via Pilanuova ai più moderni standard di efficienza energetica e la renderanno più sicura, moderna e sostenibile.

Il progetto è stato redatto dal raggruppamento di professionisti composto dall’ingegnere Vincenzo Urso, dagli architetti Fabio Guerrieri e Alessandra Pagliula e dal geologo Marcello De Donatis. Si tratta di un immobile realizzato a cavallo tra gli anni ’50 e ’60 del secolo scorso, costituito da due piani per una superficie totale di 38oo mq circa, sede di scuola dell’infanzia e di scuola primaria, che sul fronte energetico presenta lacune (classe energetica G) per l’assenza di strato coibente e di isolamento, per lo stato dell’intonaco, per la presenza di corpi illuminanti vetusti e di un impianto di riscaldamento non adeguato. L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo intonaco, sia all’interno che all’esterno, di un controsoffitto coibentato e della coibentazione del solaio. Il progetto prevede poi la sostituzione dei corpi illuminanti con apparecchi ad alta efficienza energetica, la realizzazione di un impianto fotovoltaico, l’implementazione della Building Automation and Control System. L’immobile, quindi, sarà a classe energetica A4, con migliori condizioni di vita ambientale, con l’abbattimento significativo delle dispersioni termiche e con il miglioramento dell’efficienza energetica.

“A giugno – annuncia il sindaco Pippi Mellone – gli operai saranno al lavoro sulla scuola e lavoreranno tutta l’estate, cercando di causare meno disagi possibili a studenti, famiglie e docenti. Siamo a 15 scuole su 15, che vuol dire attenzione e impegno per la totalità degli immobili scolastici del patrimonio comunale. Nel 2016 ereditammo una situazione disastrosa: soffitti che crollavano, muri che cadevano a pezzi, degrado e abbandono. Con impegno e dedizione, con programmazione e capacità di guardare lontano, abbiamo rivoluzionato anche l’edilizia scolastica. Oggi siamo al lavoro su via Manieri. Presto su via Crispi, via Torino e via Pilanuova. Abbiamo completato interventi su via Marinai d’Italia, via Foggia, via Marzano, via Bellini. Ci sono progetti e candidature per via XX Settembre, piazza Umberto, via Oronzo Quarta, via Romagna, via Mozart e via Duca d'Aosta. Insomma, non esiste edificio scolastico dimenticato o trascurato”.