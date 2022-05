Trani - Presentato il progetto LA CITTÀ DEI MITI Sogno poetico metropolitano in una trilogia spettacoli, seminari 06/05/2022 E’ stato presentato oggi in conferenza stampa a palazzo Beltrani il progetto “Città dei miti”, realizzato dall’assessorato alle Culture della Città di Trani e dal Teatro Pubblico Pugliese e prodotto dalla Compagnia Teatro dei Borgia in coproduzione con il CTB, il centro teatrale bresciano e teatro stabile del Friuli-Venezia Giulia.

"Il teatro, la musica, la danza sono uno strumento di crescita per la nostra società. Le istituzioni devono supportare chi fa arte nel raggiungere questo obiettivo: uno spettacolo, per esempio, deve allo stesso tempo far divertire e riflettere, stimolando autocritica. Questo progetto non a caso abbina spettacoli e seminari universitari. Portiamo, inoltre, il teatro fuori dai luoghi canonici con uno spirito d'innovazione per avvicinare il pubblico che non viene a teatro. Dobbiamo creare l'occasione perché possa nascere la scintilla dell'amore per il teatro" ha detto in conferenza stampa il presidente del Teatro Pubblico Pugliese, Giuseppe D'Urso.

Dal 17 al 22 maggio in Città andrà in scena la trilogia di spettacoli della Compagnia Teatro dei Borgia tra piazza Mazzini, dove sarà allestita una tensostruttura, l’area dell’ex ospedaletto pediatrico, la Locanda del Giullare e la sede di Oasi 2.

"Da martedì 17 a venerdì 20 alle 20 parte da piazza Mazzini "La Città dei Miti". Ci si irradia poi verso "La locanda del Giullare" per Eracle, l'invisibile" che tratta di padri separati caduti in povertà; verso l'ex ospedaletto per "Filottete dimenticato" di parenti abbandonati portatori di malattie neurodegenerative; e verso Oasi 2 per "Medea per strada" che racconta della schiavitù sessuale cui sono sottoposte molte migranti che arrivano in Italia cadendo nel racket della prostituzione, Gli spettatori dovranno scegliere quale dei tre lavori seguire in questi giorni. Invece nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 sarà possibile partecipare all'intera maratona arrivando alle 18 in piazza Mazzini e partecipando in successione ai tre spettacoli per concludere poi con un frugale momento conviviale tra la compagnia e gli spettatori a "La Locanda del Giullare", ha spiegato Gianpiero Borgia co-direttore di Teatro dei Borgia.

Al progetto hanno collaborato tra gli altri Fondazione Casillo, Oasi2, La Locanda del Giullare, Engramma, (H)astarci), Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Liceo classico, linguistico e scienze umane “F. De Sanctis” Trani. Si ringraziano Paideia APS, Centro Jobel, Save – centro antiviolenza, Carcere femminile e Arkadihub.

In allegato è disponibile il programma, comprensivo di tutta una serie di eventi collaterali. Gli spettacoli avranno inizio da martedì 17 a venerdì 20 maggio alle ore 20 (ritrovo spettatori Tensostruttura in Piazza Mazzini alle ore 19.30) mentre sabato 21 e domenica 22 maggio -a partire dalle ore 18 gli spettacoli saranno proposti in successione per lo stesso gruppo di pubblico (ritrovo spettatori Tensostruttura in Piazza Mazzini alle ore 17.45).

Biglietteria attiva dal 14 maggio al 22 maggio presso la Tensostruttura di Teatro dei Borgia in Piazza Mazzini. Prevendita online dal 7 maggio su www.i-ticket.it e presso Palazzo delle Arti “Beltrani” (info tel 0883.500044)