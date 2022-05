10 maggio - Presentazione del libro “Il Navigar dei Santi” a Bari 10/05/2022 Martedì 10 maggio, alle ore 10.00, nella suggestiva cornice del Castello Svevo di Bari, avrà luogo la presentazione del libro “Il Navigar dei Santi”, la settima pubblicazione della collana di libri "Storie di mare", un’iniziativa editoriale curata dal Comando Generale della Guardia Costiera, in collaborazione con le edizioni “All Around”, per promuovere la valorizzazione della storia e delle tradizioni marittime del nostro Paese.

L’opera del giornalista Giuseppe Mazzarino racconta la nostra Puglia attraverso la chiave narrativa inedita delle oltre 30 processioni a mare che la caratterizzano, in un viaggio virtuale che traccia una rotta di conoscenza dei territori e delle tradizioni di questa Regione.

Le Capitanerie di porto in questi contesti sono chiamate a fare da garanti della sicurezza in mare, in una cornice di solennità e tradizione che abbraccia e accomuna ancora moltissime comunità costiere italiane.

Interverranno il Comandate Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera - Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, il Direttore Marittimo della Puglia e Basilicata Jonica - Contrammiraglio Vincenzo Leone, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano nonché l’autore del libro il giornalista Giuseppe Mazzarino. Modererà l’evento il Dott. Oscar Iarussi, Direttore della Gazzetta del Mezzogiorno.