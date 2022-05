Appuntamenti settimanali a cura di PugliArte a Biccari (Foggia), Bari. Giovinazzoe Loseto 11/05/2022 Per questo weekend, PugliArte propone diverse escursioni in natura ed in particolare quella al Monte Cornacchia con assaggio della focaccia tipica di Biccari. Inoltre la visita al palazzo Fizzarotti, Giovinazzo e Loseto, per concludere altre due visite alla Bari sotto la città e alla Bari Medievale.



Non potete mancare. Qui i dettagli:







Sabato 14 ore 10:00 appuntamento con Puglia Archeo - Trekking - Tra mare e ipogei (costa di Polignano). Insieme percorreremo i sentieri lungo la costa di Polignano. Scopriremo luoghi meravigliosi caratterizzati dall'autentica bellezza della costa frastagliata pugliese ricca di insenature e di tesori nascosti, soprattutto di interesse archeologico. Camminando e ammirando il mare si incontreranno grotte marine con ponti di pietra fino a raggiungere una suggestiva caletta, porto sicuro dei pescatori locali. Di ritorno, camminando tra le campagne non mancherà la possibilità di visitare alcuni ipogei assolutamente unici.

Costo: 10 euro

Punto d'incontro: Torre Incina

______________

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking turistico. Durata: circa 3 ore. Distanza percorsa: circa 6 Km ad anello

• Livello escursionistico, facile

• Incontro ore 09.45. Dopo le procedure di iscrizione all'attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 6 km, e si snoda principalmente sul fondo della lama e scogliera

• Torcia

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way. CONSIGLIATI guanti da ferramenta, snack energetici, almeno 1lt di acqua a testa e un coltello con delle buste per recuperare le erbe spontanee e aromatiche che troveremo nel percorso

______________

POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?

Possono partecipare i bambini di età superiore agli 8 anni

Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o tramite whatsapp al 3403394708 indicando il cognome, il numero di partecipanti e un contatto telefonico







Sabato 14 e Domenica 15 ore 17.30 appuntamento con “Bari Sotto la Città” . Un percorso attraverso i secoli, dalla città imperiale romana a quella rinascimentale, documentato dalle evidenze architettoniche e archeologiche che attestano la millenaria storia di Bari. Partendo dalle perdute mura bizantine, esploreremo la periferia del centro antico, con i quartieri ebraico e armeno. Osserveremo la sequenza archeologica della città, ben conservata nel succorpo della Cattedrale di S. Sabino e chiesa diruta di Santa Maria del Buonconsiglio

Costo: 10 euro + 3 euro di ingresso al succorpo

Santa Maria del Buonconsiglio con i resti dei mosaici pavimentali dell'IX - XI secolo

Succorpo della Cattedrale – domus romana – mosaico di Timoteo – chiesa bizantina

Punto d’incontro: Piazza Odegitria c/o Cattedrale

Come PRENOTARE: mandando un whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un numero di telefono







Sabato 14 ore 17.30 appuntamento speciale PALAZZO FIZZAROTTI

💰Costo: 10 euro per la visita guidata (il pagamento è online qui: https://walking-tour-di-alessandro-de-luisi.sumup.link/...)

+ 5 euro per ingresso che vanno pagate in contanti il giorno della visita.

*PRIMA DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO PROCEDERE CON LA PRENOTAZIONE*

______________

Salone del Camino

Salone del Lavoro e delle Arti

Salone Neo Gotico

Salone degli Specchi

Punto d’incontro: Piazza Garibaldi ingresso giardini su corso Vittorio Emanuele II

_______________

É vietato indossare scarpe con tacchi ed è vietato scattare fotografie all'interno

La visita guidata sarà eseguita nel rispetto dell'attuale normativa di sicurezza Covid19, come da DPI vigente

______________

Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti e un cognome







Sabato 14 ore 17.30 appuntamento con "L'Antiqua Lusitum" Ultimo quartiere a sud di Bari “Quel sito” è il toponimo indicato dai cavalieri di Ottone II di Germania che calò in Puglia per assediare Bari nel 983. Quando i sessanta cavalieri andarono via da quel luogo, ormai tutti lo chiamavano "quello sito" che in seguito prese il nome di Loseto.

Il quartiere ha conservato tutt'oggi l'aspetto di un paesino campestre con i suoi monumenti tutti da scoprire: come la Porta Monumentale, la Chiesa di S. Giorgio e il Palazzo del Sedile, il Castello, la Cappella del Salvatore, una bella edicola rinascimentale legata alla moti carbonari. Vuoi venire a scoprire la sua storia?

______________

Costo: 10 euro

______________

👉 Punto d'incontro: Via Cavour

🎯PRENOTA SUBITO IL TUO POSTO manda un WhatsApp al 3403394708







Sabato 14 ore 17.30 appuntamento con “Puglia Archeo – Trekking – Lama Fascinella Bitritto”. Siamo nella zona sud di Bitritto interessata dal passaggio di Lama Fascinella. Le Lame sono solchi carsici formatisi in tempi antichissimi a causa dello scorrere dell’acqua piovana dalle Murge verso il mare, sono generate dal fenomeno del carsismo che interessa gran parte della nostra regione. In questo trekking ci soffermeremo non solo sulla flora presente in lama, ma visiteremo anche la cosiddetta “Grotta Mapane”

Costo: 10 euro

Punto d’incontro: Parcheggio Ranch

_______________

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking in Lama. Durata: circa 2 ore. Distanza percorsa: circa 4 Km

• Livello escursionistico, facile

• Incontro ore 17.15. Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 4 km, e si snoda principalmente sul fondo della Lama

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; indumenti sportivi, pantaloni lunghi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way. CONSIGLIATI guanti da ferramenta, snack energetici, almeno 75 cl. di acqua a testa e un coltello con delle buste per recuperare le erbe spontanee e aromatiche che troveremo nel percorso

_______________

POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?

In questo caso preferiamo che a partecipare siano i bambini di età superiore ai 13 anni.

Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un contatto telefonico.









Sabato 14 ore 17.30 appuntamento con "Giovinazzo la città di Perseo". Giovinazzo è la destinazione perfetta per una piacevole passeggiata: il porticciolo, il borgo antico con le sue meravigliose chiese ed i palazzi nobiliari , le costruzioni medievali a torre e le piccole piazze collegate da vicoli di Chianche sono per i visitatori in cerca della Puglia più vera, una scoperta eccezionale. Le nostre guide vi mostreranno gli angoli nascosti della città ed i tesori che le nostre chiese conservano gelosamente da secoli.

Costo: 10 euro

Centro storico

Cattedrale dell’Assunta

Palazzi nobiliari

Arco di Traiano

Punto d’incontro: Piazza Vittorio Emanuele II c/o fontana

Come PRENOTARE: Inviando un whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un numero di telefono









Domenica 15 ore 10.00 appuntamento con “Puglia Archeotrekking – La costa di Monopoli e le sue Torri”. È la Monopoli che non ti aspetti con spiagge deserte dove si viene travolti dall’odore intenso del timo e dal mirto di mare, acqua cristallina, con calette e scogli a picco sul mare Adriatico. Il nostro Archeo Trekking parte da Torre Cintola, una delle tante torri di avvistamento volute da Pietro da Toledo. Passeggeremo per la via Appia Traiana e scorgeremo insediamenti rupestri e ipogei. Passeggiando per seminativi e oliveti secolari, riprenderemo la costa e, tra lussureggianti ginepri giungeremo all’Abbazia di Santo Stefano: gioiello architettonico incastonato in un promontorio tra due porti naturali, scelta dai Cavalieri di Malta quale quartier generale dell’omonimo feudo gerosolimitano.

Costo: 10 euro

Punto d’incontro: Torre Cintola

________________

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: E. Durata: circa 2,5 ore. Distanza percorsa: circa 6 Km

• Livello escursionistico, facile, con passaggi sulla scogliera e su ciottolame.

• Incontro ore 09.45. Dopo le procedure di iscrizione all'attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 6 km, e si snoda principalmente sulla costa

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way. CONSIGLIATI guanti da ferramenta, snack energetici, almeno 75 cl. di acqua a testa e un coltello con delle buste per recuperare le erbe spontanee e aromatiche che troveremo nel percorso

________________

POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?

Possono partecipare i bambini con età superiore ai 10 anni

Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un contatto telefonico e un cognome









Domenica 15 ore 10.30 appuntamento con l’itinerario “Bari Medievale”. Da Municipio romano a capitale d’Italia, da Emirato arabo a porta per la Terra Santa. Scopriremo insieme il periodo storico più importante della nostra città.

Costo: 10 euro

Porta Nova

Palazzo del Sedile e gogna pubblica

Via Francigena

Corte del Catapano

Basilica di San Nicola

Cattedrale

Punto d’incontro: Piazza del Ferrarese

Come PRENOTARE: mandando un whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un numero di telefono









Domenica 15 ore 10.00 appuntamento con "Puglia Archeotrekking - il tetto di Puglia Monte Cornacchia". Vi portiamo sulla cima del monte più alto di Puglia - monte Cornacchia - con uno splendido percorso ad anello attraverseremo i boschi di querce e conifere sino ad arrivare alle spaziose e ad ampie praterie di montagna. Qui avremo la possibilità di spaziare con la vista dai monti dauni sino al golfo di Manfredonia. Non mancherà la fotografia sulla panchina gigante 😎

Al termine della visita ci fermeremo a Lago Pescara dove degusteremo la famosa “Pizza a furn apijert” di Biccari, accompagnati da caciocavallo podolico e vino nero di Troia

💰Costo: 15 euro (pagamento solo online cliccando qui: https://walking-tour-di-alessandro-de-luisi.sumup.link/...)

______________

EQUIPAGGIAMENTO:

📍Maglietta termica (facoltativa), t-shirt, Pile giacca antipioggia(tipo K Way).

📍Scarpe da trekking e scarpe di ricambio per il viaggio.

📍Calze di scorta, occhiali da sole e crema solare

📍Borraccia termica o bottiglia di plastica 1.5 totale di acqua, snack e PRANZO a sacco.

📍FACOLTATIVI: Bastoncini da trekking, macchina fotografica

______________

RITROVO: Biccari FG Piazza Matteotti ore 09.30.considerando 2 ore da bari.

Inizio escursione da Lago Pescara a quota 870 mt.

_____________

PRENOTAZIONE obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un recapito telefonico.









Domenica 15 ore 17.00 appuntamento con “Puglia Archeotrekking - La Gravina di Monsignore”. La “Gravina di Monsignore” è una lama, ovvero un profondo solco di erosione dal fondo piatto e dalle pareti ripide (alte anche 25m), scavato nei calcari cretacei della scarpata Murgiana. Nella macchia mediterranea a Leccio e Olivastro, alta e molto fitta, che per la particolare orografia ha potuto svilupparsi in maniera indisturbata, vi trovano rifugio uccelli e rapaci, oltre che faine, volpi e donnole. Di particolare nella Gravina di Monsignore sono visibili anche i segni del carsismo ipogeo: La Grotta di S. Antonio, un sistema di tre tunnel che si addentrano nelle rocce, ad andamento orizzontale per un massimo di 125 m, regalando, in alcuni punti, la vista di interessanti concrezioni.

Costo: 10 euro

Punto d’incontro: Lago Iavorra (Conversano)

______________

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking sul sentiero/asfalto. Durata: circa 3 ore.

• Percorso: 8 km

• Livello escursionistico con dislivelli

• Incontro ore 16.45. Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 8 km, e si snoda principalmente su sentiero con leggeri dislivelli

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way, snack energetici, almeno 75 cl. di acqua a testa

• Spray anti zanzare

• Torcia

________________

POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?

In questo caso possono partecipare solo i ragazzi che abbiano compiuto almeno 14 anni

Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un recapito telefonico.



Come prenotare: la prenotazione è obbligatoria telefonando al numero 3403394708 o scrivendo a info@pugliarte.it indicando il numero dei partecipanti e un recapito telefonico.

Per annullare la prenotazione: si prega di comunicare tempestivamente un'eventuale disdetta.