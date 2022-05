Futuro Arcaico Fest 2022, II edizione del festival su folklore, riti e tradizioni popolari a Melpignano, Lecce, Taranto 12/05/2022 Futuro Arcaico Fest 2022

Seconda edizione del festival multidisciplinare su folklore, riti e tradizioni popolari

13-15 maggio 2022 – Melpignano, Lecce, Taranto





“Si può dire che finora il folclore sia stato studiato prevalentemente come elemento pittoresco.

Occorrerebbe studiarlo invece come concezione del mondo e della vita”.

Antonio Gramsci



“Tempo presente e tempo passato sono forse entrambi presenti

nel tempo futuro e il tempo futuro è contenuto nel tempo passato”.

T.S. Eliot



Mostre di fotografia, illustrazioni, musica dal vivo, performance. In Puglia arriva la seconda edizione di Futuro Arcaico Fest, il festival nazionale e multidisciplinare su folklore, riti e tradizioni popolari organizzato da Folklore Elettrico e che, dal 13 al 15 maggio si terrà a Melpignano, Lecce e Taranto.

Dopo il grande successo della prima edizione, svoltasi a Bari la scorsa estate grazie ai contributi di più di 40 artisti provenienti da tutta Italia, quest’anno il festival si sposta a conferma della sua stessa natura apolide. Al centro, ancora una volta, le espressioni artistiche che rinnovano la visione della cultura popolare, rituale, magica e orale del nostro paese, da sud a nord, attraverso i linguaggi di fotografia, video, suono, illustrazione, mixed media e installazione.

Un’edizione rinnovata e, per quest’anno, totalmente indipendente, con un programma che spazia dalle mostre di fotografia e illustrazione ai live set. Un racconto del folklore che parte dalla tradizione e trova massima espressione nella ricerca artistica.



Si parte venerdì 13 maggio da Melpignano dove, ad aprire il festival sarà l’opening della mostra diffusa, “Il Filo Rosso – L’Autre Portrait a Melpignano”, di Miriam Colognesi, realizzata in collaborazione con lo stesso Comune di Melpignano e divisa tra Palazzo Marchesale e le principali strade del centro storico. L’artista, italiana ma di base a Barcellona, ha partecipato lo scorso aprile ad una residenza d’artista durante la quale – partendo dall’analisi degli archivi fotografici e documentaristici dello storico-archivista Pantaleo Palma, autore nel 2005 di ‘Melpignano - Tra Oriente e Occidente’ – ha ricercato documenti e atti storici per ricostruire, insieme alla comunità, eventi e storie di cui mantenere memoria nel tempo. Risultato della ricerca sono dieci elaborati, frutto della trasformazione di file d’archivio (foto d’epoca, lastre, documenti e lettere) in opere uniche che raccontano il tempo e l’identità del luogo. L’Autre Portrait è un progetto iniziato da Miriam Colognesi nel 2018 e che ha già interessato le comunità montane valdostane di Émarese, Erésaz, Ravet, Chassan e Sommarèse (Centre d’études Abbé Trèves) e la cittadina spagnola di El Masnou (Barcellona).



La presentazione di ‘Il Filo Rosso - L’Autre Portrait a Melpignano’ si terrà alle 18:30 nell’atrio di Palazzo Marchesale Castriota-Scanderberg. Interverranno il Sindaco di Melpignano, Valentina Avantaggiato, lo storico Pantaleo Palma e gli organizzatori di Futuro Arcaico Fest, Jime Ghirlandi e Marco Malasomma. Al termine della presentazione, il pubblico sarà condotto nella visita della mostra diffusa e a seguire, alle 20:30, all’interno del Palazzo Marchesale si terrà il concerto dei Kalàscima, gruppo composto da musicisti cresciuti insieme a suon di Taranta e che oggi reinventano queste sonorità con un mix di elettronica, beat lisergici, melodie originali e atmosfere folk. I brani sono cantati in dialetto salentino, inglese e griko.



Sabato 14 maggio Futuro Arcaico si sposta, invece, alle Manifatture Knos di Lecce, grande centro culturale della città, che ospiterà a partire dalle ore 20.00 alcune live performance di musica elettronica (MaiMaiMai), folk contemporanea (Folklore Elettrico Orchestra) e dai ritmi percussivi primordiali (Peppe Leone). Ad accompagnare la musica, saranno le immagini fotografiche di Salento Death Valley, dedicate alla quotidianità salentina.

La serata sarà aperta da un talk a cura della giornalista e filologa Lara Gigante e di Futuro Arcaico: durante il dibattito sarà approfondito il rapporto tra arte e narrazione territoriale, secondo nuovi punti di vista e prospettive restituiti dalla comunità e dal territorio.



Domenica 15 maggio sarà la volta di Taranto, dove alle ore 18:00 presso Salotto Elettronico, nel Mercato Nuovo, uno degli spazi culturali tra i più vivi della città, si terrà la grande festa di chiusura della seconda edizione del festival: ospite della serata sarà Simona Zamboli, una degli artisti più interessanti della nuova scena elettronica italiana.

In chiusura di serata, si terrà l’esibizione dei producers e dj di Salotto Elettronico, format domenicale di casa a Mercato Nuovo. Domenica 15 maggio sarà anche l’ultima giornata di apertura della mostra di illustrazione dell’artista tarantino Giove (Giovanni Forleo), dedicata alla sua città natale, inaugurata l’8 maggio in occasione dell’evento di Preview del festival.



PROGRAMMA COMPLETO FA FEST 22



🚩 𝗩𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱ì 𝟭𝟯 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 @𝗠𝗲𝗹𝗽𝗶𝗴𝗻𝗮𝗻𝗼



ore 18:30 — 21:30

@ Palazzo Marchesale



❛Il Filo Rosso, L’Autre Portrait a Melpignano❜ di Miriam Colognesi



Mostra diffusa realizzata con materiali d’archivio (fotografie, atti e documenti d'epoca provenienti dagli archivi cittadini)



➽ Incontro di inaugurazione mostra (18:30—19:30)

Intervengono:

il Sindaco Valentina Avantaggiato, Pantaleo Palma (archivista e storico),

Marco Malasomma e Jime Ghirlandi (Futuro Arcaico)

➽ Visita alle opere (19.30—20:30)

Percorso Palazzo Marchesale, via Castello/via Roma, P.zza S.Giorgio

➽ Kalàscima (live performance)

(20:30—21:30)



✺ Ingresso gratuito

Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Melpignano



Palazzo Marchesale

via Roma 19, Melpignano

https://goo.gl/maps/fGBcsWBgfDnA57kb7

.....................................



🚩 𝗦𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟭𝟰 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 @𝗟𝗲𝗰𝗰𝗲

ore 20:00 — 24:00

@ Manifatture Knos



➽ SalentoDeathValley

(esposizione fotografia)

➽ Talk ❛Arte e identità territoriale❜

Intervengono Lara Gigante, Futuro Arcaico e altri (TBA)

➽ Magic Tambourine

spettacolo del percussionista Peppe Leone

➽ Folklore Elettrico Orchestra

(live performance)

(Marco Malasomma, Peppe Leone, Giovanni Chirico, Giorgio Distante, Domenico Saccente)



➽ Mai Mai Mai

(live performance)

✺ Ingresso con contributo libero

Manifatture Knos

via Vecchia Frigole 36, Lecce

https://goo.gl/maps/sw4aM9eQUGRLdNsh9



.....................................



🚩 𝗗𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟭𝟱 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 @𝗧𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗼

ore 18:00 — 24:00

Salotto Elettronico

@ Mercato Nuovo



➽ Giove

(esposizione illustrazione, closing)



➽ Simona Zamboli (live performance)



➽ more TBA

✺ Ingresso gratuito con tessera Arci

Mercato Nuovo

via Mercato Nuovo 30, Taranto

https://g.page/mercatonuovotaranto?share



.....................................