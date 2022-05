[PHOTOGALLERY] Taranto Comix raddoppia con l’edizione primaverile: 14 e 15 maggio al Mon Reve 10/05/2022 Taranto Comix raddoppia

con l’edizione primaverile:

14 e 15 Maggio autori e fumettisti nazionali si danno appuntamento al Mon Reve Resort

Fantacalcio, masterclass e minicrociere tematiche saranno le novità dell’evento.

Il Taranto Comix celebra la sua prima edizione sul mare: il 14 e il 15 maggio gli appassionati di fumetti e videogiochi di Taranto e di tutta la Puglia (e non solo) si danno appuntamento al Mon Reve Resort ****. Spazio anche alle famiglie con numerose attività per bambini.



“Sunny, Funny… Happy Days”, ovvero divertirsi sotto il sole. Dopo sette edizioni invernali, la fiera dedicata al mondo dei nerd si sposta all’aperto, sulla splendida terrazza del Mon Reve Resort.

È con questo messaggio che si apre la Prima edizione primaverile del Taranto Comix “Sunny, Funny… Happy Days”, 14 e 15 maggio: l'evento dedicato a fumetti, cosplay e videogiochi, diventato l’attesissimo appuntamento annuale per gli appassionati del settore, continua a richiamare professionisti da ogni parte della nostra regione e dell'Italia.



L’immagine di questa edizione è opera di Rozenberry, giovane promessa salentina che ha realizzato l’illustrazione simbolo dell’evento in stile Manga. La stessa autrice sarà presente all’evento anche con il suo nuovo libro dal titolo “Moonlight Carillon”.



“Era da tanto che pensavamo ad un’edizione che potesse affiancare al mondo Comix le eccellenze della nostra città, mare, ospitalità ed enogastronomia – commentano gli organizzatori Danilo Curatti, Luigi Minonne e Andrea Romandini –; la scelta della location è ricaduta sul Mon Reve Resort, luogo perfetto per celebrare questo incontro perché è una cornice davvero suggestiva. Nell’occasione, ringraziamo il Comune di Taranto per il patrocinio morale e perché ci ha sempre mostrato supporto.”











Quali sono le novità dell'edizione Sunny & Funny?



La prima grande novità di questa edizione è la presenza di due importanti ospiti di caratura nazionale, grazie alla collaborazione di Mondadori Bookstore di Via De Cesare – Taranto, di Serena Mellone e Carmine Fucci. Entrambi saranno presenti nella giornata di domenica 15 maggio:



- Roby, youtuber molto seguita dai giovanissimi che, in anteprima nazionale, presenterà il suo nuovo libro (in uscita il 17 maggio) dal titolo “Il Fantastico Viaggio nel Monde dei Pet”;

- Simone Tempia, celebre per il suo Vita con Lloyd che presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Una Nuova Vita con Lloyd”.



Un grande e graditissimo ritorno sarà quello di Pietro Ubaldi, doppiatore, tra le voci più iconiche della storia della televisione italiana.



Non finisce qui: l’edizione primaverile del Taranto Comix segna il ritorno in terra jonica di un tarantino doc che da anni vive e lavora negli Stati Uniti: Sal Velluto, fumettista affermato sulle pagine Marvel e DC Comics. Lo stesso si è fatto promotore di un’iniziativa di portata storica, ovvero riunire la maggior parte dei disegnatori tarantini in un format chiamato “Taranto a Matita”. A tal proposito, ringraziamo la Scuola di Fumetto Grafite (nella persona di Gian Marco De Francisco) e la Jonian Dolphin Conservation (nella persona di Carmelo Fanizza) per la partnership in questa iniziativa.



La Reunion avrà luogo Sabato 14 Maggio alle ore 17:00, moderata da Domenico Bottalico.



Altre due grandissime novità sono:



- Fantacalcio, il fantasy game più amato dagli appassionati di calcio accompagnerà il pubblico del Taranto Comix a partire dal 14 Maggio 2022, data in cui, sul palco del Mon Reve, verrà presentato il programma della prossima stagione “fantacalcistica” targata Taranto Comix. Non poteva esserci esordio migliore se non con il portale ufficiale di gioco della Serie A TIM Fantacalcio.it che per la prima volta, in un evento Comix, permetterà agli utenti della fiera di essere collegati in diretta streaming (a partire dalle ore 12) con gli studi di FantacalcioTV per le anteprime sulle formazioni della penultima giornata di campionato. Il pubblico potrà porre delle domande ai conduttori e la migliore tra queste verrà premiata con un “campioncino” personalizzato e realizzato dagli illustratori di Fantacalcio.it.



- Spettacolo Enogastronomico/Masterclass con lo chef Oji San. Quante volte hai guardato i tuoi eroi degli anime mangiare con grande gusto tantissimi piatti dall'apparenza deliziosa? Non vorresti partecipare anche tu al banchetto di Goku o di Luffy? Assaggiare qualcuna delle prelibatezze della cucina degli anime e dei Manga? Al Taranto Comix sarà possibile. Lo spettacolo Gastronomico dal titolo "Insalate di Matematica e Altre Prelibatezze", ideato e condotto da Oji San, cuoco di ramen e studioso del ruolo del cibo nei manga e negli anime, primo in Europa ad averlo portato nella realtà, ti aspetta per farti assaggiare i piatti dei nostri eroi e per narrarti, nel corso di un vero e proprio spettacolo, la storia di come il pubblico italiano è entrato in contatto col la straordinaria cucina giapponese. Ai cibi preparati dallo chef, saranno abbinati i vini di Tenute Tocci raccontati sul palco dalla Sommelier Ais Anna Maria Intermite. Il Giappone incontra la Puglia in uno spettacolo enogastronomico da sogno!





Al Taranto Comix in catamarano e mini crociere tematiche al Mon Reve. Il mare sarà il protagonista indiscusso di questa nuova veste del Taranto Comix. Il mare ha sempre tanto da raccontarci e l'associazione Jonian Dolphin Conservation insegnerà agli ospiti ad ascoltare cosa il mare ha da dirci, mostrandoci, al contempo, le creature che lo popolano.



𝑷𝒆𝒓 𝒊𝒍 𝒑𝒖𝒃𝒃𝒍𝒊𝒄𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑻𝒂𝒓𝒂𝒏𝒕𝒐 𝑪𝒐𝒎𝒊𝒙, 𝒍𝒂 𝑱𝒐𝒏𝒊𝒂𝒏 𝒎𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓𝒂̀ 𝒊 𝒔𝒖𝒐𝒊 𝒄𝒂𝒕𝒂𝒎𝒂𝒓𝒂𝒏𝒊 𝒂 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒔𝒊𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆, 𝒐𝒇𝒇𝒓𝒆𝒏𝒅𝒐 𝒍𝒂 𝒑𝒐𝒔𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂̀ 𝒅𝒊 𝒓𝒂𝒈𝒈𝒊𝒖𝒏𝒈𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒍 𝑴𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒗𝒆 𝒅𝒊𝒓𝒆𝒕𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒗𝒊𝒂 𝒎𝒂𝒓𝒆.



L’esperienza sarà arricchita dall’aperitivo mentre si attraversa uno dei mari più belli d’Italia.

I catamarani saranno ancora protagonisti durante l’evento, ospitando delle “mini crociere tematiche” ovvero giri di circa 30 minuti con autori, ospiti e set fotografici per cosplayers.





AREA GIOCO VISTA MARE.



L’area videogames sarà gestita interamente da Wired - Soluzioni Informatiche e vanterà la presenza di postazioni con possibilità di giocare offline, cabinati con retrogames e postazioni di realtà virtuale.



Si confermano le due aree ludiche:

- Area Mattoncini Lego, a cura dell’associazione PUGLIA BRICK, con chili e chili di mattoncini messi a disposizione del pubblico;

- Area Gioco, curata da MEK TOYS di Talsano e in collaborazione con DV Giochi e l’Associazione Arc Mellon. Saranno presentate tutte le novità marchiate Ghenos e Dv Giochi, oltre ad un agguerrito torneo di Bang!



Ritorna il Gruppo Modellisti Jonici che omaggerà i più piccoli con kit di montaggio e un workshop sul modellismo.



Immancabile l’Escape Room con la misteriosa roulotte del cartomante by Bruum Escape.



LE ATTIVITÀ DEDICATE AI BAMBINI



Spazio anche ai più piccoli che, oltre a divertirsi nelle aree gioco, metteranno alla prova la creatività partecipando ai corsi gratuiti di disegno organizzati da Grafite Kids. Non solo, con il “Cosplay Challenge Kids”, giovanissimi cosplayers potranno indossare i panni dei loro personaggi preferiti.



E a proposito di cosplay, non poteva certo mancare anche quest'anno la Gara Cosplay – grazie alla collaborazione di Lady Nakama del Nakama Comics&Manga – con la sfilata canonica del sabato e la premiazione della domenica. Agguerritissimi cosplayers si sfideranno sfilando su una passerella appassionante ed estrosa e mostreranno i loro costumi per aggiudicarsi il titolo di: Miglior Cosplay Maschile - Miglior Cosplay Femminile - Miglior Gruppo Cosplay - Miglior Cosplay in assoluto.









Gli ospiti del Taranto Comix 2021

Sempre presenti gli autori made in Puglia, complice l’iniziativa “Taranto a Matita”: Piero Angelini, Giuseppe Latanza, Enzo Rizzi, Alessio Fortunato, Gian Marco De Francisco, Nico Pillinini, Angelo Todaro, Stefano Federici, Gianfranco Vitti, Nicola Sammarco

Non finisce qui! Grazie alla collaborazione con Giovanni “ZethCastle” Zaccaria, presente all’evento in qualità di moderatore di diversi incontri sul palco, il Taranto Comix allargherà la platea dei suoi ospiti illustri con altri nomi eccezionali:

- Luca Enoch, sceneggiatore, scrittore e fumettista in forza alla Sergio Bonelli Editore. Autore dell’affascinante mondo fantasy di Dragonero.

- Daniele Caluri ed Emiliano Pagani, conosciuti come “I Paguri”, controversi autori conosciuti dal pubblico per le “avventure” di Don Zauker, il cui ultimo volume dal titolo “L’ultimo Esorcismo” uscito da poco per Feltrinelli Comics.

- Massimo Triggiani, doppiatore che presta la voce a 𝐊𝐥𝐚𝐮𝐬 (Umbrella Academy), 𝐎𝐯𝐞𝐫𝐡𝐚𝐮𝐥 (My Hero Academia), 𝐄𝐦𝐦𝐞𝐭𝐭 (The Lego Movie), 𝐉𝐨𝐡𝐧 𝐖𝐚𝐥𝐤𝐞𝐫 (Falcon and The Winter Soldier) e di tantissimi altri personaggi amati dal pubblico.

- Andrea Dentuto, mangaka che sta traducendo in italiano “Losers” manga che racconta la vita di Monkey Punch.



YOUTUBE

Grazie agli amici di All Digital e di All T-Shirt.it, che da quest’anno cureranno l’intero merchandising del Taranto Comix, avremo in fiera uno degli youtuber più seguiti: il celebre Mortebianca, giovane ragazzo che recensisce film e serie tv con un approccio filosofico.



RIEVOCAZIONE STORICA

L’Associazione di Promozione Sociale Timeline riprenderà l’attività didattica e divulgativa promuovendo la rievocazione e la ricostruzione storica. Sarà possibile vedere e toccare con mano come poteva essere la vita presso una delle tante installazioni militari di difesa costiera della seconda guerra mondiale che erano realmente presenti proprio a due passi dal Mon Reve Resort, come la Batteria Cattaneo, o la Batteria San Francesco. Un modo diverso di rivivere la Storia nei luoghi che l’hanno vissuta: vi faremo tuffare nel passato con la ricostruzione di una postazione con mitragliatrice antiaerea, strumenti ottici di osservazione, posto di comando con Ufficiale comandante, soldati e marinai.











Costo biglietto

Sabato 14 Maggio: 10,00 euro (dalle 11 alle 23)

Domenica 15 Maggio: 10,00 euro (dalle 11 alle 23)

Ingresso libero per disabili (paga solo l'accompagnatore) e bambini fino a 3 anni.



[BIGLIETTI GIORNALIERI | PUNTO VENDITA]

- Nakama Comics & Manga, Corso Piemonte, 89 Taranto



[BIGLIETTI GIORNALIERI | ON LINE]

Disponibili su Postoriservato.it >

https://www.postoriservato.it/showproductlist_sc_4.html?idSpace=147



[BIGLIETTI GIORNALIERI | BOTTEGHINO]



Info 349 8784615 - 338 5789020 Pagina Facebook @TarantoComix



L'evento gode del patrocinio morale del Comune di Taranto.



Si ringraziano gli Sponsor che sostengono l'evento: Casarredo Caiazzo, All Digital, All Tshirt.it, Five Motors, Ancona Gomme, Tenute Tocci, Provinciali Srl.