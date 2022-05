IN PUGLIA -APERTURE STRAORDINARIE DEI MUSEI AL CALAR DEL SOLE 11/05/2022 SABATO 14 MAGGIO TORNA LA NOTTE EUROPEA DEI MUSEI



INGRESSO AL COSTO SIMBOLICO DI 1 EURO



Con il tramonto che dipinge il cielo, la Puglia dell’idillio estetico torna in vetrina sabato 14 maggio. In occasione della Notte Europea dei Musei, le cornici suggestive di castelli, musei e parchi archeologici della Direzione Regionale Musei Puglia diventano protagoniste di un'apertura serale straordinaria.



Proposte culturali per tutta la famiglia e visite guidate che non rientrano nelle tradizionali esperienze diurne di fruizione dei siti, renderanno speciale l’evento giunto quest’anno alla 18esima edizione. L’ingresso avverrà al simbolico costo di 1 euro.



Una speciale eccezione per Castel del Monte che sabato 14 sarà fruibile solo la mattina (10.00-14.00), con l’accompagnamento musicale del maestro violoncellista Gaetano Simone. Il sito UNESCO offrirà la sua serata speciale sabato 21 maggio con una apertura straordinaria ampliata, dalle 19.00 alle 00.00, gratuita per tutti.





SABATO 14 MAGGIO- NOTTE EUROPEA DEI MUSEI

Siti che aderiscono all’iniziativa e orari di apertura straordinaria



LUOGO DELA CULTURA ORARIO DI APERTURA SERALE

Castello Svevo di Bari 19.30-22.30 (ultimo ingresso 21.30)

Museo Nazionale Archeologico di Altamura 18.00-21.00 (ultimo ingresso 20.15)

Galleria Nazionale di Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna” di Bitonto 20.00-23.00 (ultimo ingresso 22.30)

Museo Archeologico Nazionale e Castello di Gioia del Colle 20.00-23.00 (Ultimo ingresso 22.15)

Parco Archeologico di Monte Sannace 20.00-23.00 (Ultimo ingresso 22.00)

Museo Archeologico Nazionale “Giuseppe Andreassi” e Parco Archeologico di Egnazia 20.00-23.00 (Ultimo ingresso ore 22.00)

Antiquarium e Parco Archeologico di Canne della Battaglia Antiquarium: 18.00-21.00 (Ultimo ingresso 20.00).

Parco: 18.00-19.30 (Ultimo ingresso 19.00)

Museo Archeologico Nazionale – Canosa di Puglia 20.00-23.00 (Ultimo ingresso 22.15)

Castello Svevo di Trani 20.00-23.00 (Ultimo ingresso 22.00)

Museo Archeologico Nazionale e Castello di Manfredonia 20.00-23.00 (con ingressi alle 20 e alle 21.30)

Parco Archeologico di Siponto 21.30-00.30 (Ultimo ingresso 00.00)

Castello di Copertino 17.00-20.00 (ultimo ingresso 19.30)