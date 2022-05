A Monopoli il “Festival Delle Mani Bianche” Una tre giorni di dibattiti, teatro, cinema, workshop formativi e mostre 11/05/2022 Venerdì 13 maggio 2022, presso Spazio 12 in via Eugenio Montale 12/14, parte la prima edizione del “Festival Delle Mani Bianche”, una tre giorni di dibattiti, teatro, cinema, workshop formativi, mostre, improntata alla sensibilizzazione e alla diffusione della cultura antimafia.



Il progetto nasce su iniziativa del Collettivo Teatro Prisma di Bari, con il contributo del Consiglio regionale della Puglia e del Comune di Monopoli, con il Patrocinio dell’Ordine degli Avvocati. Nasce per favorire la cooperazione e la creazione di un tavolo permanente tra le parti sane della società civile locale e dell’amministrazione pubblica, per costruire un rapporto e un dialogo di scambio continuo. L’innovazione di questa manifestazione è rappresentata dal fatto che dalla Puglia si sposterà prima a Milano e poi a Novara, affidata ad associazioni del luogo ma patrocinata sempre dal Consiglio regionale della Puglia



Per riprendere le parole del Giudice Borsellino il Festival vuole “creare un movimento culturale che possa coinvolgere tutti, soprattutto i giovani, e che a tutti possa abituare a sentire il fresco profumo della libertà, in opposizione costante e totale a ogni puzzo di compromesso morale, di indifferenza, di contiguità e quindi anche di complicità. Un movimento culturale che, come diceva lui, deve rifiutare di trarre dal sistema i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, i posti di lavoro, le raccomandazioni.



L’evento è stato presentato a Monopoli nel corso di una conferenza stampa alla presenza della presidente del Consiglio della Regione Puglia Loredana Capone, dell’Assessora alla Cultura e alla Pubblica Istruzione Rosanna Perricci, del Presidente del Consiglio Comunale Luigi Colucci, della vicepresidente del Collettivo Teatro Prisma e ideatrice della manifestazione dott.ssa Barbara Grilli e per Spazio 12 da Angela Vitto.





VIDEO E INTERVISTE: https://we.tl/t-Jsdpv1hDH7