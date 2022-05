PUGLIA - MUMBAI/INDIA. IL CONSOLATO GENERALE PREMIA IL VINCITORE DEL REALITY INDIANO CON UN VIAGGIO IN PUGLIA 11/05/2022 MUMBAI, INDIA. IL CONSOLATO GENERALE PREMIA IL VINCITORE DEL REALITY INDIANO CON PIU’ TELESPETTATORI DELLA STORIA DEL PAESE, A SETTEMBRE VIAGGIO DI PROMOZIONE TURISTICA E INCONTRI BUSINESS A MILANO E IN PUGLIA

Partnership con l’Agenzia Pugliapromozione

Puglia – Mumbai, è stata consegnata la vacanza premio con destinazione Puglia al vincitore del reality show India “Lock Upp” e la notizia sta già facendo il giro del mondo!

Due giorni a Milano e una settimana in Puglia con la missione di promuovere l’Italia come destinazione turistica, culturale e d’investimento. Questo è il premio che il Console Generale d’Italia a Mumbai, Alessandro De Masi, ha consegnato durante la finale vista da 14 milioni di persone a Munawar Faruqui, stand up comedian, e vincitore di “Lock Upp” il reality indiano di maggior successo della storia della televisione del Subcontinente che ha visto la partecipazione di alcune tra le personalità più in vista del mondo di Bollywood e dello Showbiz indiano, con più di 500 milioni di telespettatori in due mesi di riprese. L’iniziativa, in partnership con Pugliapromozione, si colloca nell’ambito della più ampia campagna di nation branding, “BeIT”, lanciata dalla Farnesina con il Patto per l’Export.

“Nel 2021 il tasso di internazionalizzazione degli arrivi e delle presenze in Puglia è tornato a crescere dopo la perdita registrata nel 2020 – sottolinea l’assessore al Turismo della Regione Puglia - . Con questa iniziativa, insieme al Consolato d’Italia a Mumbai, portiamo l’autenticità e il fascino della nostra terra dall’altra parte del mondo e confermiamo la volontà della nostra Regione di continuare a lavorare sulla promozione della destinazione Puglia nei mercati esteri. Lo facciamo anche nella collaborazione con economie, come quella indiana, che continuano a registrare una crescita costante su scala globale e ci permettono di superare la stagionalità dei flussi turistici. Accoglieremo con vero piacere Munawar Faruqui e ci auguriamo che possa sentirsi a casa e vivere un’esperienza indimenticabile in Puglia”.

“L’India è un mercato turistico interessante perché alto spendente – dice Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione - . Il Buy Puglia già coinvolge l’India da anni. L’agenzia Pugliapromozione, che ha collaborato alla realizzazione di questo progetto, ora seguirà con attenzione la realizzazione di questa settimana pugliese, che sarà condivisa dal vincitore indiano momento per momento attraverso i social media”.

“L’Italia e le regioni del Sud sono ancora poco conosciute dal pubblico indiano che solo negli ultimi anni, grazie a una politica di promozione attiva tramite matrimoni e produzioni cinematografiche, ha iniziato a scoprire le bellezze e le opportunità che il nostro Paese può offrire al turismo di qualità e alla ricca industria culturale indiana – così il Console Generale De Masi al termine della diretta della premiazione. “L’India – ha proseguito - é un Paese in forte crescita economica con una delle popolazioni più giovani del pianeta. Iniziative come questa vanno nella direzione di incrociare questo sviluppo e intensificare i flussi turistici e d’investimento verso l’Italia”.

Dopo una tappa dedicata al mondo della cultura e dell’arte, il vincitore del reality Lock Upp, Munawar Faruqui, alloggerà in una masseria pugliese dove, accompagnato da Pugliapromozione, potrà partecipare a tutta una serie di attività promozionali di ampio spettro: da lezioni di cucina regionale, a visite guidate ai castelli della Puglia federiciana, da tour enogastronomici a workshop con artigiani locali.