Luxuria SHEROCCO: IN PUGLIA, A OSTUNI, LA PRIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL dei diritti e delle culture LGBTQIA+ 11/05/2022 DAL 23 AL 26 GIUGNO A OSTUNI, UN VILLAGE ARCOBALENO ALLA LUNA NEL POZZO



Tra gli ospiti

Vera Gheno, Paul B. Preciado, Vladimir Luxuria, Eleonora Magnifico, Silvia Calderoni, Giorgina P., H.E.R., Nick Difino e lo chef Daniele Freshh



IL 21 MAGGIO ANTEPRIMA A LECCE CON LA PROIEZIONE DEL FILM “PORPORA”

DOCUFILM ON THE ROAD SULLA VITA DI PORPORA MARCASCIANO, icona delle battaglie LGBTQIA+, CHE SARÀ OSPITE ANCHE NELLE GIORNATE DI SHEROCCO





Sherocco

Sherocco è un vento che emerge dalla Terra del Sud, come il “fiorire e il rifiorire della comunità varia” (M. Consoli) e che racconta come questa comunità varia, fondata su un’esclusione storica, culturale e politica, possa generare bellezza e cura, trasformare e trasformarsi, capovolgere punti di vista, creare un mondo che non esisteva prima.

Un “tunnel che si scava a mani nude” (Paul B. Preciado) e che ci rende tuttə liberə.



“e sarà bellezza!”





Nasce in Puglia la prima edizione di Sherocco, ideato, diretto e organizzato dall’Associazione di promozione sociale Fuoriluogo, circolo Arci. Un Festival che punta i riflettori sull’ energia trasformativa dell’arte e dei saperi, dando spazio a produzioni artistiche nazionali e internazionali, sulla storia e la cultura LGBTQIA+ mondiale, sul contrasto alle violenze ed alle discriminazioni, sulla promozione di una cultura aperta e rispettosa delle differenze e delle identità di genere, sull’incontro fra generazioni diverse e lo scambio internazionale fra saperi e gender studies LGBTQIA+.

Spettacoli, musica e teatro all’aperto, la prima Sherocco Academy, la summer school sulle culture LGBTQIA+, mostre, talk e laboratori, saranno di casa a Ostuni dal 23 al 26 giugno all’interno di un village arcobaleno allestito al centro culturale La Luna nel Pozzo, in un contesto rurale tipico della Valle d’Itria.



Un appuntamento che nasce dai legami delle sue ideatrici e ideatori, dagli anni di attivismo dove sono cresciutә tra impegno e divertimento. Poi è arrivata l’idea: un luogo dedicato alle culture LGBTQIA+, per contrastare le discriminazioni a colpi di pensiero, di arte, di bellezza. Uno sguardo al volo, un istinto veloce, forse il momento giusto per ciascunә, ed è iniziata la trasformazione dell’idea. «Il bello è tutto qui, tutto quello che sta tra l’ispirazione e il progetto: gli incontri stupendi, lo studio, la fatica, quel vento che ci travolge e ci riscalda sempre più tra stupore, entusiasmo e follia. Non sarà per caso che ci chiamiamo Sheroccatә!» scrivono nella loro presentazione Tommi Ditano, Francesca Vitucci, Giulia Dalena e Titti De Simone che aggiungono come questo Festival abbia anche l’obiettivo di essere un nuovo attrattore per il turismo LGBTQIA+ nazionale e internazionale, che da qualche anno vede nella Puglia, e più recentemente nella Valle d’Itria-alto salento in particolare, una tra le mete mondiali favorite.

Ad anticipare questo Festival una proiezione in prima assoluta in Puglia, a Lecce, il prossimo 21 maggio alle Officine culturali Ergot (inizio ore 19, ingresso gratuito) del film “Porpora” una produzione Humareels APS in coproduzione con Maxman Coop, prodotto da Vittorio Martone e Marilisa Murgia con la regia di Roberto Cannavò. Un viaggio on the road nell’avventura umana di Porpora Marcasciano, transessuale che ha vissuto da protagonista i movimenti femministi, comunisti e trans dagli anni Settanta ad oggi. Né uomo né donna, la sua identità è in transizione perenne. In un viaggio da Bologna al sud, verso il suo paese natale, ripercorre con Vittorio, un compagno di viaggio più giovane, un’esperienza di battaglie che durano ancora oggi. Dall’esplosione del ’77 alle notti folli di Roma fino all’impegno politico, Porpora racconta a una nuova generazione quanto l’individualità produca cambiamento sociale solo fondendosi e realizzandosi nella molteplicità. A 65 anni Porpora ha su di sé la fatica della sua leggerezza: senza nascondere qualche stanchezza, la sua giocosa interpretazione del mondo accompagna il desiderio di raccontare e di dipanare il filo della storia trans con la propria originale e provocatoria testimonianza. Se il movimentismo attuale appare come minaccia ad alcuni e come forma residuale ai suoi protagonisti, se quello passato viene interpretato come mitologico e inerte, quale sarà la sintesi di una transgender e del suo compagno di viaggio al termine di questa ricerca? Porpora Marcasciano, attivista e fondatrice del MIT (Movimento Identità Transessuale), scrittrice, politica, di recente eletta nel consiglio comunale di Bologna e presidente della commissione pari opportunità, Porpora è una icona delle lotte per i diritti civili di gay, lesbiche e trans dai primi anni ’70 e la storia del paese, del movimento e della comunità lgbtqi italiana. A seguire la proiezione, ci sarà un talk con Porpora Marcasciano, Titti De Simone e Giovanni Minerba.

Concluderà la serata, Pupa DJ con le sue selezioni musicali.

Partecipano alla serata le realtà associative e culturali del territorio che sostengono il festival: Agedo Lecce, Arcigay Salento, Degenere, LeA-Liberamente e Apertamente, Masseria Wave, Persona festival, Queer Market Show, Salento Pride, SEYF - South Europe Youth Forum, Transparent.



Il festival SHEROCCO, in programma a Ostuni, dal 23 al 26 giugno, si compone di diverse parti. Lo SHEROCCO VILLAGE, il Villaggio arcobaleno immerso nella natura e nella bio diversità, che accoglierà il mondo rainbow, fra un bosco mediterraneo, un anfiteatro in pietra, un labirinto di erbe e profumi, che offrirà uno spazio accogliente ed inclusivo per tutte le generazioni, con corner informativi e divulgativi, bookshop a cura della Libreria 101 di Bari, zone ristoro e le mostre Gender Project progetto di fotografia sociale di Veronique Charlotte, Stop Toxic Masculinity progetto fotografico di Dilan Giannoccaro e le performance di Live painting a cura di Albert Licciardi; la SHEROCCO ACADEMY, la prima Summer School sugli studi di genere e la teoria queer, che si svolgerà negli orari della mattina e del primo pomeriggio. Un’esperienza unica per la Puglia e nel panorama nazionale rivolta in particolare a studentə, docenti, attivistə, professionistə, associazioni, ordini professionali, che conta già del patrocinio dell’Ordine degli Psicologi della Puglia e dell’Ordine forense di Bari. Una jam session multidisciplinare e queer con alcunə dei/delle principali studiosə italianə, autorə, artistə che accompagneranno i partecipanti in due imperdibili percorsi formativi per tuttə e per tutte le generazioni. Due i percorsi di formazione previsti: uno dedicato alla storia e teoria del movimento LGBTQIA+ coordinato dalla professoressa Francesca Romana Recchia Luciani, e uno dedicato all’arte, alla rappresentazione e ai linguaggi coordinato dal professore Giosuè J.Prezioso. Tra i docenti nomi di prestigio come Alessandro Taurino, Vera Gheno, Simone Alliva, Lorenzo Bernini, Maya De Leo (iscrizioni entro il 30 maggio 2022 a info@sheroccofestival.it); gli SHEROCCO EVENTS con performance, concerti e spettacoli teatrali per mettere in scena la conquista, la gioia e la bellezza dei corpi poetici gioiosamente virali contro i pregiudizi e le discriminazioni. L’ingresso a Sherocco Village ha un costo di 10 euro a giornata e comprende tutti gli eventi previsti ad eccezione dell’Academy.

Tra gli ospiti più attesi di questa prima edizione, Paul B. Preciado, uno dei principali filosofi e pensatori degli studi di genere, che per la prima volta in Puglia terrà una lectio magistralis. Scrittore e filosofo trans, Preciado ha studiato presso la Pontificia Università di Comillas di Madrid, la New School for Social Research di New York e l’École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi. È stato allievo di Ágnes Heller e Jacques Derrida. Ispirato per la tesi di laurea dal lavoro di Michel Foucault, ha riflettuto su soggettività e identità, partecipando a vari consessi internazionali. Un suo libro, Manifesto contra-sessuale (2002), tradotto in diverse lingue, è divenuto un punto di riferimento indispensabile per la Teoria queer. Nel 2014 ha annunciato pubblicamente di aver intrapreso un percorso di transizione; da gennaio 2015 adotta il nome Paul mantenendo Beatriz come secondo nome. Insegna storia politica del corpo, teoria di genere, e storia della prestazione nell’Università di Parigi VIII e dal 2014 scrive per “Internazionale”. Autore di numerosi testi, tutti editi da Fandango Libri, ha pubblicato nel 2021 Sono un mostro che vi parla.

Vladimir Luxuria con uno spettacolo esclusivo inedito e in anteprima assoluta per il pubblico di Sherocco, Silvia Calderoni attrice, performer, DJ e protagonista della miniserie della maison Gucci “Overture of something that never ended” con MDLSX spettacolo cult della compagnia Motus, e poi ancora il live di Eleonora Magnifico e di H.E.R. la prima pugliese dello spettacolo Tiresias di Giorgina Pi con Gabriele Portoghese premio UBU 2021, il laboratorio Queer Kitchen di Nick Difino e Daniele Freshh queer chef salentino e tanti tanti altrə. (www.sheroccofestival.it/events)



«Dopo due anni di distanziamento e di stop a tanti eventi live, abbiamo bisogno di ritrovarci e di ricreare un senso di comunità in cui stare bene, incontrarsi, parlarsi, conoscersi, ascoltare, divertirsi. Nel Village avranno voce i diritti e le culture LGBTQIA+ in molteplici forme e abitanti. È qui che si svolgeranno tutte le lezioni della Sherocco Academy e per tutto il giorno si apriranno le porte a eventi, mostre, talk, corner informativi, bookshop, area food & drink, spettacoli, musica e dj live. Sarà un’esperienza imperdibile!» spiega Francesca Vitucci presidente dall’APS “Fuoriluogo.



Sherocco è sostenuto da Regione Puglia, Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio – PACT Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia, Puglia 365 – Custodiamo la cultura, Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura e Puglia Promozione. Con il patrocinio di Comune di Ostuni, Provincia di Brindisi.