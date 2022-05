Bari - Presentazione evento: "C'era una voltà L'Rca" c/o Mediateca Regionale Pugliese 14/05/2022 C’era una volta l’Rca

Lunedì 16 maggio ore 18:00

Mediateca Regionale Pugliese, via Zanardelli 30 Bari

ingresso libero



Bari. – Il Club della Canzone d’Autore Città di Bari in collaborazione con la Mediateca Regionale Pugliese, con Apulia Film Commission e con la Regione Puglia vi invita all’evento “C’era una volta l’Rca” terza ed ultima serata della rassegna ViSuoni – tra cinema e musica giunta alla sua sesta edizione.

Il Club è attivo sul territorio dal 2007 ed ha organizzato centinaia di serate dedicate alla musica e al cinema. Si contraddistingue negli anni per il suo grande interesse sociale promuovendo, ad esempio, nel 2008 un CD dal titolo “InCanti di Pace” dove molti artisti pugliesi hanno ceduto un loro brano per la realizzazione di questa raccolta.

I proventi della compilation sono serviti per l’acquisto di strumenti musicali per una scuola media inferiore nel quartiere periferico di Enziteto.

Il Club negli anni ha organizzato importanti rassegne musicali; “InCanti d’Autore” ha ospitato tra i tanti, Goran Kuzminac e Mimmo Cavallo.

Da quasi un decennio si è consolidato un rapporto di collaborazione con la Mediateca Regionale Pugliese che ha prodotto sei edizioni della rassegna ViSuoni.

Durante la serata del 16 maggio si parlerà della storia della casa discografica RCA, costruita in periferia in via Tiburtina 12 ad un passo dal Grande Raccordo Anulare.

Quell’edifico realizzato con gli aiuti del piano Marshall dagli americani su ordine di Pio XII infuriato per il bombardamento di Roma e del quartiere San Lorenzo, ha visto crescere per oltre trent'anni la musica italiana.

Ci sono passati Luigi Tenco, Francesco De Gregori per registrare "Rimmel", Lucio Dalla col suo "santo bevitore di 4/3/1953". Hanno registrato Lucio Battisti, Antonello Venditti, Nada Malanima, Domenico Modugno, Rino Gaetano, Renato Zero, Gianni Morandi, Ennio Morricone, Ivano Fossati, Patty Pravo e tanti altri. L’elenco sarebbe sterminato (o quasi).

Ennio Melis è uno di quelli che la storia l'ha fatta davvero.

La Rca nacque dunque come articolazione della prima multinazionale della discografia americana e, con la determinazione del Vaticano, si stabilì a Roma, lontana da Milano, tradizionale capitale musicale italiana. Sfruttando, tra l'altro, la vicinanza con la Rai e della tv sempre più strumento di massa, divenne nel giro di poco l'epicentro dove, col talento in tasca, si entrava giovani sconosciuti e si usciva "giganti" del settore.





Ennio Melis seppe capire dove soffiava il vento dei gusti degli italiani e, riuscì a imporre il nuovo corso del "cantautorato" italiano; addirittura dichiarando di aver inventato lui la parola "cantautore", per definire la nuova leva di musicisti e parolieri dei propri brani.

Un manager che tirò fuori bruscamente Lucio Dalla dalla crisi conseguente alla rottura con Roberto Roversi come paroliere, minacciandolo di strappare il contratto se non avesse realizzato canzoni importanti (ricambiato da quel "con la forza del ricatto/ l'uomo diventò qualcuno/ resuscitò anche i morti" di Com'è profondo il mare e dedicate a Melis stesso).

Di storia in storia Melis arriva a raccontare la fine della sua esperienza con l'Rca, coincidente con il suo assorbimento con la tedesca Bmg.





Per tutte le info contattare la pagina fB del Club Canzone d’Autore Bari.