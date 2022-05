Successo per lo stage giovanile femminile tra Andria e il velodromo di Barletta con vista Trofeo Rosa a Vieste 13/05/2022 vista Trofeo Rosa a Vieste

Lo stage giovanile femminile per le categorie esordienti e allieve è stato pieno di contenuti e di spunti di interesse, abbinando sia la strada che la pista in maniera correlata tra di loro per permettere alle ragazze pugliesi di impostare una determinata programmazione per gli appuntamenti principali della stagione agonistica tra cui i campionati italiani.

Il tutto sotto l'occhio attento del tecnico regionale femminile strada FCI Puglia e coordinatrice per la pista Donatella Gentile che è stata coaudivata per l’occasione da Raffaele Ziri, tecnico regionale della pista.

Lo stage ha abbinato un allenamento collettivo su strada nella zona di Andria e poi un’appendice dedicata alla pista presso il velodromo Lello Simeone a Barletta.

“Un ringraziamento alle società Andria Bike, Avis Bike Ruvo, Maglie Bike, Asd 1 Dente in Più, Akademia del Ciclismo e la Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro che hanno permesso alle proprie atlete di partecipare a questa giornata molto formativa e costruttiva per i prossimi appuntamenti, in primis la gara del Trofeo Rosa a Vieste il 15 maggio alla quale teniamo molto non solo perché facciamo gli onori di casa. Un grazie per la collaborazione e il coinvolgimento alla MM Bike Andria di Giuseppe Muraglia e Michele Maggese per la parte tecnica e il panificio Cascione che ha offerto un ristoro alle ragazze nel momento di pausa tra l’allenamento su strada e quello in pista” ha commentato Donatella Gentile.

Il presidente regionale FCI Puglia Giuseppe Calabrese si è congratulato con i tecnici e con le società coinvolte per la buona riuscita di questo stage propedeutico per la gara del 15 maggio a Vieste con il Trofeo Rosa (Memorial Andrea Colombi) per donne esordienti e allieve) che darà una ribalta importante al movimento femminile pugliese e non solo.



