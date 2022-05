TEDxPutignano :: L’attrice e regista Claudia Lerro presenta l'edizione 2022 13/05/2022 APPUNTAMENTO CON

LE IDEE CHE MERITANO DI ESSERE DIFFUSE



L’ATTRICE E REGISTA CLAUDIA LERRO PRESENTA TEDxPutignano 2022



18 giugno, Teatro Comunale di Putignano

Dalla scelta del tema agli speaker, le organizzatrici si raccontano e raccontano questa seconda edizione



«Se state cercando un momento per lasciarvi ispirare ad affrontare dei cambiamenti nella vostra vita quotidiana, il TEDxPutignano è l’evento che fa per voi». Una frase carica di significati, un motivo per prendere parte alla seconda edizione di TEDxPutignano, in programma il prossimo 18 giugno al Teatro Comunale di Putignano. A presentarlo, quest’anno, l’attrice, regista e autrice pugliese Claudia Lerro.



Diplomata come attrice alla L.A.M.D.A. (London Academy of Music and Dramatic Arts) di Londra e formatasi a Roma come attrice e autrice, Claudia Lerro ha recitato in diversi film per il cinema e la televisione quali Amiche da Morire di Giorgia Farina, Marina del regista Premio Oscar Stijn Coninx, Passeggeri Notturni di Riccardo Grandi e in altre serie quali Il commissario Ricciardi, Il paradiso delle signore e Le indagini del Commissario Lolita. Da circa otto anni ha fondato a Corato una scuola di teatro, il Teatrificio22, che oggi conta circa 160 allievi tra bambini, ragazzi e adulti. Organizza produzioni e rassegne teatrali e, recentemente, ha fondato una nuova associazione culturale “Teatri Di.Versi”.



Sarà Claudia Lerro a condurre TEDxPutignano 2022, l’appuntamento con le idee che meritano di essere diffuse, ed esplorare insieme agli speaker il tema Desiderio. Com’è nata la scelta del tema? Lo raccontano le organizzatrici: «Spaziando fra tantissime idee, ci siamo rese conto che a muoverci nella scelta era il nostro desiderio. E allora ci siamo dette che forse questa poteva essere la strada. Approfondita l’etimologia del termine, abbiamo compreso che non c’era bisogno di cercare oltre. Questo “avvertire la mancanza delle stelle, cioè dei segni augurali, e perciò tendere verso qualcosa che manca” ci pareva la chiave più corretta per rappresentare questa seconda edizione. Siamo donne appassionate, intraprendenti, ansiose di dare un contributo concreto per la crescita sociale, culturale, civile, economica di questo nostro territorio. Abituate a “sentire la mancanza” ma a non scoraggiarci, anzi ad impegnarci ogni giorno di più per colmare quella distanza fra il desiderio e la sua realizzazione. E ci è sembrato giusto dare spazio ad altre donne e uomini che hanno messo a frutto tutte le loro risorse per dar vita al desiderio che ne muovevano l’animo».



11 speaker, ognuno con la propria storia e i propri sogni ma accomunati dall’aver sperimentato il desiderare nelle sue mille sfaccettature. «Alcuni hanno vissuto delle esperienze al limite – raccontano le organizzatrici di TEDxPutignano 2022 – e hanno dovuto interrogarsi su quanto le condizioni ambientali possano influire sui desideri, tanto da renderli impossibili da realizzare. Altri hanno analizzato come la società in cui viviamo possa decidere cosa ognuno di noi debba desiderare e determinare le nostre preferenze sessuali, le nostre aspirazioni di vita, la nostra educazione. Insomma le esperienze che porteremo sul palco sono molto varie ma tutti questi speaker hanno una cosa in comune: sono stati capaci di mettersi in discussione, di lasciarsi trasportare dalla passione, dal coraggio, di sovrastare la paura e i pregiudizi, in nome di un desiderio da realizzare».



Non resta allora che prepararsi ad ascoltare idee innovative in grado di ispirare, motivare cambiare il mondo. Insieme agli speaker Carolina Capria, Cinzia Spanò, Giuseppe Lorusso, Marco Buttu, Mimmo Miccolis, Mirko Cazzato, Morena Nerri, Rosy Paparella, Silvia Moroni, Tonio Dell’Olio, Lorenzo Scaraggi. Attraverso le loro voci ci interrogheremo su cos’è il desiderio, dove si nasconde, come si rivela. Attraversando scienza, letteratura, politica, diritti, sesso.





