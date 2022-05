[PHOTOGALLERY] FIPAV Puglia - Domenica grande giornata di pallavolo giovanile tra AeQuilibrium Cup e Final4 regionali 14/05/2022 Sarà Massafra ad ospitare sui suoi due campi da gioco, il PalaSporting e la palestra dell'IISS De Ruggieri, l'edizione 2022 del Trofeo dei Territori, accompagnata quest'anno dal marchio AeQuilibrium di AIA. Sarà un'edizione ricca di emozioni, a partire da quella legata al ritorno in campo di tanti giovani atleti ed atlete, nati tra il 2007 e il 2009, che riprendono l'attività con il CQR atleti a tutti gli effetti dopo lo stop forzato legato alla pandemia Covid-19. Gli staff delle selezioni territoriali hanno diramato in data di oggi le convocazioni per le atlete e gli atleti che prenderanno parte al Trofeo dei Territori, dopo un lungo periodo di selezione e qualificazione effettuato sui vari territori della Puglia.



AeQuilibrium, il brand di casa AIA, partner della Federazione Italiana Pallavolo, quest'anno ha deciso di essere ancora più vicino ai giovani atleti italiani dando il nome al Trofeo dei Territori. Benessere, qualità e impegno sono da sempre le parole d’ordine di aeQuilibrium, pensato proprio per chi ama seguire uno stile di vita sano anche attraverso un’alimentazione equilibrata. La pallavolo è tra le discipline che più trasmettono lo spirito, la cultura e i valori positivi dello sport in cui anche il marchio si riflette, ed è proprio su questi elementi che si fonda la rinnovata collaborazione tra la Federazione Italiana Pallavolo ed aeQuilibrium di AIA.



- Torneo Maschile



Le 3 selezioni interprovinciali partecipanti si incontreranno in un unico girone con gare di sola andata. Al termine del girone, si disputerà la finale 1°/2° posto.



Girone Eliminatorio



Ore 10.00 Area 2 vs Area 3 (Palestra I.I.S.S. “De Ruggieri” - Via Crispiano – Massafra (TA)

Ore 11.30 Area 1 vs Area 3 (Palestra I.I.S.S. “De Ruggieri” - Via Crispiano – Massafra (TA)

Ore 16.00 Area 1 vs Area 2 (Palestra I.I.S.S. “De Ruggieri” - Via Crispiano – Massafra (TA)



Fase Finale



Ore 18.00 FINALE 1°-2° POSTO: 1^ classificata vs 2^ classificata (PalaSporting – Via Trento – Massafra (TA)

Ore 19.30 PREMIAZIONE (PalaSporting – Via Trento – Massafra (TA)



- Torneo Femminile



Le 4 selezioni interprovinciali partecipanti si incontreranno in due incontri di semifinali con gare di sola andata. Al termine delle semifinali, si disputeranno le finali 1°/2° posto e 3°/4° posto.



Semifinali



Ore 10.00 SEMIFINALE 1: Area 2 vs Area 3 (PalaSporting – Via Trento – Massafra (TA))

Ore 11.30 SEMIFINALE 2: Area 1 vs Area 4 (PalaSporting – Via Trento – Massafra (TA))



Fase Finale



Ore 16.00 FINALE 1°-2° POSTO: vincente 1^ gara vs vincente 2^ gara (PalaSporting – Via Trento – Massafra (TA)

Ore 18.00 FINALE 3°-4° POSTO: perdente 1^ gara vs perdente 2^ gara (Palestra I.I.S.S. “De Ruggieri” - Via Crispiano – Massafra (TA)

Ore 19.30 PREMIAZIONE (PalaSporting – Via Trento – Massafra (TA)



Convocazione atleti/e



Selezioni Territoriali Femminili -> https://bit.ly/3wcLsmQ



Selezioni Territoriali Maschili -> https://bit.ly/39maTK0





- Selezioni Territoriali Maschili



AREA BARI-BAT-FOGGIA



1. Angelillo Giovanni Paolo (2008 Polisportiva M. Bari)

2. Camporeale Daniele (2007 Scuola di Pallavolo Terlizzi)

3. Carlucci Felisiano (2007 Scuola e Volley Altamura)

4. Colasanto Alessandro (2007 Scuola di Pallavolo Terlizzi)

5. De troia Alessandro (2007 Intrepida Volley)

6. Del Vecchio Gabriele (2007 Polisportiva M. Bari)

7. Desantis Pasquale (2007 Scuola e Volley Altamura)

8. Galluzzi Nicolas (2007 San Michele)

9. Grisolia Sergio (2007 Materdomini)

10. Guerrieri Giovanni Matteo (2008 Materdomini)

11. Lasorsa Mattia (2008 Polisportiva M. Bari)

12. Mongelli Mattia (2007 Scuola di Pallavolo Terlizzi)

13. Netti Giosuè (2007 Materdomini)

14. Nitti Mattia (2007 Scuola e Volley Altamura)

15. Rivizzigno Fabiano (2007 Materdomini)

16. Saracino Giuseppe Pio (2007 Melficta Volley Molfetta)



MATERA NICOLA Tecnico

LOCONSOLE ANGELA Dirigente





AREA TARANTO-BRINDISI-LECCE NORD



1. Balestra Antonio (2007 Green Volley Francavilla)

2. Bonazzi Matteo (2007 Lecce Volley)

3. Cardellicchio Luigi (2007 A.S.D. Polisportiva 72020)

4. Conte Vladimir Giuseppe (2007 Lecce Volley)

5. Corleto Cesare (2007 Lecce Volley)

6. Cosa Christian (2008 Polisportiva Frascolla)

7. Di Coste Jacopo 2009 Casale Volley)

8. Giannoccaro Christian (2007 Polisportiva Frascolla)

9. Gloria Tommaso (2007 Lecce Volley)

10. Lodedo Salvatore (2007 Green Volley Francavilla)

11. Mangiapane Marcello (2007 A.S.D. Polisportiva 72020)

12. Marzo Gianmarco (2008 Lecce Volley)

13. Palmisano Christian (2007 Pallavolo Massafra)

14. Rivela Giacomo (2008 Lecce Volley)

15. Rollo Massimo (2007 Lecce Volley)

16. Vacca Andrea Cosimo 27/08/(2007 Polisportiva Frascolla)



DE VITIS ANTONELLO TECNICO

MATTEI ANTONIO DIRIGENTE





AREA LECCE SUD



1. Anojoe Martin Luigi (2008 Virtus Tricase 1967)

2. Bray Filippo (2007 A.S.D e Culturale Idee in Mov. Calimera)

3. Candito Francesco (2008 A.S.D. Volley Amore Sternatia)

4. Cassano Andrea (2007 Progetto Azzurra Alessano)

5. Cicerello Leonardo (2008 A.S.D M.B. Volley Ruffano)

6. Ciullo Gioele (2008 A.S.D. M.B. VolleyRuffano)

7. Corciulo Luigi Maicol (2008 Progetto Azzurra Alessano)

8. D’Amico Giuseppe (2007 Casarano Volley SSD)

9. De Filippis M. Giovanni (2007 A.S.D. Green Volley Galatone)

10. De Micheli Francesco (2007 Casarano Volley SSD)

11. Pezzuto Andrea (2007 Progetto Azzurra Alessano)

12. Picci Luca (2007 Casarano Volley SSD)

13. Preste Alessandro (2007 Showy Boys A.S.D.)

14. Rizzo Gianrocco (2007 Virtus Tricase 1967)

15. Vanotti Gilberto (2007 Progetto Azzurra Alessano)

16. Zezza Riccardo (2008 A.S.D M.B. Volley Ruffano)



CORCIULO GIANLUCA Tecnico

LEO ANTONELLA Dirigente







- Selezioni Territoriali Femminili



AREA BARI



1. BALENA PAOLA (2009 AMATORI VOLLEY BARI)

2. BARBONE GIORGIA (2008 GROTTE VOLLEY CASTELLANA)

3. CASON MARTA (2008 POLISPORTIVA M BARI)

4. CRAMAROSSA AURORA (2008 POLISPORTIVA M BARI)

5. DI NOIA CHIARA (2008 MAXIMA VOLLEY CASAMASSIMA)

6. GENCHI SARA (2008 POLISPORTIVA M BARI)

7. GIROLAMO NOEMI (2008 ASD UISP’80 ACQUAVIVA)

8. LACALAMITA NUNZIA (2008 LEONESSA VOLLEY ALTAMURA)

9. LOCOROTONDO ALESSANDRA (2008 GROTTE VOLLEY CASTELLANA)

10. MILELLA ERICA (2009 NEW VOLLEY GIOIA)

11. MININNI SARA (2008 AMATORI VOLLEY BARI)

12. MONTRONE ALICE (2008 POL. ORSA CAPURSO)

13. PAPARELLA MARTINA (2008 GROTTE VOLLEY CASTELLANA)

14. SFORZA BIANCA MARIA (2008 NOHA VOLLEY & SPORT)

15. VACCA SAMIRA (2009 NEW VOLLEY GIOIA)



MALENA GIUSEPPE Tecnico

TOTERO PAOLO Tecnico

SCARFÒ ELENA Dirigente

PETRELLI GIUSEPPE Dirigente





AREA FOGGIA-BAT



1. ALBERGA CHIARA (2009 PALO SPORTING CLUB)

2. BASTA CLAUDIA (2009 VOLLEY CLUB MANFREDONIA)

3. BITETTO GIORGIA (2009 PALO SPORTING CLUB)

4. CANNATA IRENE (2009 A.S.D.A.M. PEGASO 93)

5. CANTATORE GABRIELLA (2009 ASD NEW VOLLEY RUVO)

6. COLINA MARIA LAURA (2009 ASD NEW VOLLEY RUVO)

7. DE DATO NICOLE (2009 A.S.D.A.M. PEGASO 93)

8. DELL'ORCO GIORGIA (2008 A.S.D.A.M. PEGASO 93)

9. INTRONA EMANUELA (2009 A.S.D.A.M. PEGASO 93)

10. LOPRIENO GIORGIA (2008 A.S.D.A.M. PEGASO 93)

11. PASQUARIELLO ALESSIA (2008 OLYMPIA ORTANOVA)

12. PORTA ANTONELLA (2008 A.S.D.A.M. PEGASO 93)

13. RUBERTO FRANCESCA (2009 VOLLEY ACADEMY S. GIOVANNI R.)

14. SCUCCIMARRA CARMEN PIA (2008 OLYMPIA ORTANOVA)

15. VALENTE CARLA (2008 A.S.D.A.M. PEGASO 93)



ADDATI FABIO Tecnico

MASSA ANTONIO Tecnico

LOCONSOLE ANGELA Dirigente





AREA LECCE



1. ARCHITETTO CARLOTTA (2008 ASD JONICA VOLLEY PARABITA)

2. CARICHINO ALESSIA (2008 ASD GIUSEPPE CESARI CUTROFIANO)

3. CODAZZO SILVIA (2008 MAGIC VOLLEY GALATINA)

4. COIA DANIELA (2008 ASD GIUSEPPE CESARI CUTROFIANO)

5. FARI' FRANCESCA (2009 ASD GIUSEPPE CESARI CUTROFIANO)

6. FLORIO BENEDETTA (2009 NIKE VOLLEY LECCE)

7. FUNDARO' NICOLETTA (2009 VOLLEY 2000 SAN CASSIANO)

8. GRECO GIADA (2008 VOLLEY 2000 SAN CASSIANO)

9. LAZZARI NOEMI (2008 V OLLEY 2000 SAN CASSIANO)

10. MALONNI IRENE (2009 ASD VOLLEY MELENDEGNO)

11. MARSELLA SARA (2009 ASD GIUSEPPE CESARI CUTROFIANO)

12. MONTANILE HELENA (2009 ASD FLY ARMIDA VOLLEY TAVIANO)

13. PONZETTA SARA (2009 ASD FLY ARMIDA VOLLEY TAVIANO)

14. POVEROMO ALBERTA (2008 NEW VOLLEY MAGLIE)

15. RUGGERI IRENE (2008 VOLLEY 2000 SAN CASSIANO)



SCIALACOMO GISELA VERONICA Tecnico

BARBARA SERGIO Tecnico

SCRASCIA VINCENZO Dirigente





AREA TARANTO-BRINDISI



1. ANGIULLI ASIA (2008 VOLLEY MONTEIASI)

2. CAPUZZIMATI GLORIA (2008 AMATORI VOLLEY PULSANO)

3. CASCIONE GAIA (2008 INSIEME VOLLEY SAN DONACI)

4. D’AMURI NOEMI (2008 VOLLEY S.LORENZO FRANCAVILLA)

5. FILOMENO MICAELA (2008 VIBROTEK VOLLEY LEPORANO)

6. FIORE GAIA (2008 CASALE VOLLEY 3 BRINDISI)

7. GAROFALO GRETA (2008 VOLLEY S.LORENZO FRANCAVILLA)

8. LARITONDA GIULIA (2008 EUROVOLLEY SANT’ELIA BRINDISI)

9. LAZZARO GIADA (2008 VOLLEY MASSAFRA)

10. MAZZEO FEDERICA (2008 NEW VOLLEY TORRE)

11. MONTANERO GIORGIA (2008 CASALE VOLLEY 3 BRINDISI)

12. NOBILE CLAUDIA (2008 POLISPORTIVA 74020 TARANTO)

13. PALMISANO ROMANO SARA (2009 CASALE VOLLEY 3 BRINDISI)

14. PANZETTA SARA (2008 MAGICA VOLLEY GROTTAGLIE)

15. SGURA ALICE (2008 VOLLEY S.LORENZO FRANCAVILLA)



VENTRUTI MIMMA Tecnico

SAMPIETRO LUIGI Dirigente

13-05-2022: #fipavpuglia - Domenica a Grottaglie si assegna il titolo di campioni regionali U18F e U19M



Sono state presentate ieri presso il Comune di Grottaglie, alla presenza del Vice Sindaco Vincenzo Quaranta, le Final4 regionali U19M e U18 in programma domenica con le quattro semifinali dislocate tra Pulsano e Leporano (U18F), Grottaglie e Francavilla Fontana (U19M). Le due finali, che assegneranno il titolo di campioni regionali U19M e U18F si giocheranno al PalaSport di Grottaglie rispettivamente alle 16.30 e 18.30. Presenti in conferenza stampa Fernando Conforti (Consigliere Regionale FIPAV Puglia), Agostino Greco (Presidente CT FIPAV Taranto), Francesco Birtolo (Consigliere CT FIPAV Taranto), Giuseppe Quaranta (Volley Club Grottaglie).

Le F4 sono organizzate dal CR FIPAV Puglia in collaborazione con il CT FIPAV Taranto e il supporto di Volley Club Grottaglie, Green Volley Francavilla, Amatori Volley Pulsano e Vibrotek Leporano.



Final4 Regionale Under 18 Femminile - 15/05/22



Semifinali ore 11.00

CUORE DI MAMMA CUTROFIANO - OTTICA MILENA SPONGANO (Pulsano)

MESAGNE VOLLEY - CUBO ROSSO LEONESSA (Leporano)



Finale 1/2 ore 18.30 (Grottaglie)



Final4 Regionale Under 19 Maschile - 15/05/22



Semifinali ore 10.30

LEO SHOES CASARANO VOLLEY - NVG JOYVOLLEY (Francavilla Fontana)

OPENGARDENWEB ALESSANO - MATERVOLLEY (Grottaglie)



Finale 1/2 ore 16.30 (Grottaglie)