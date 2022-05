bici - A Bari l’Iron Kids, a Grottaglie il Challenge della Magna Grecia e a Bisceglie la Neanderthal Cup 14/05/2022 FCI Puglia: preparativi ben avviati a Bari per l’Iron Kids, a Grottaglie per il Challenge della Magna Grecia e a Bisceglie per la Neanderthal Cup

BARI (SAN PAOLO) - Su iniziativa della Scuola di Ciclismo Franco Ballerini Bari, nel capoluogo pugliese ha luogo quest’oggi a partire dalle 15:00 la quarta prova dell’Iron Kids giovanile under 13 presso l’omonima sede al quartiere San Paolo in via Vincenzo Ricchioni nell’intento di animare il pomeriggio con momenti ludici particolarmente accattivanti e gioiosi con lo svolgimento di una gara cross country giovanile dedicata alle categorie G1-G2-G3 (percorso di metri 500) e G4-G5-G6 (800 metri) con una finestra dedicata ai promozionali e ai minibikers che si cimenteranno su un percorso di abilità.

GROTTAGLIE – Nella bella e maestosa cornice delle Cave di Fantiano a Grottaglie, il ciclismo giovanile under 13 è sempre di casa e ci si prepara, domenica 15 maggio, a vivere un’altra giornata all’insegna di intense emozioni grazie alla collaudata organizzazione del sodalizio GS Ciclistico Grottaglie. Quella in programma alle Cave di Fantiano (Trofeo GSC Grottaglie-Bike School Fantiano), con ritrovo alle 8:30, è la prima gara del mini circuito giovanile Challenge della Magna Grecia, di scena su percorso prevalentemente sterrato e suddiviso in più batterie a seconda dell’età dei baby partecipanti tra i 7 e i 12 anni.

BISCEGLIE – La primavera pugliese della mountain bike continua ad essere sempre più ricca di manifestazioni e non può mancare nell’ambito del Challenge Mtb XCO Puglia la 18°edizione della Neanderthal Cup. Domenica 15 maggio, allestita dalla Polisportiva Gaetano Cavallaro, sipario alzato sulle Grotte di Santa Croce un evento di mountain-bike agonistico, che coinvolgerà i migliori specialisti della regione e non solo. La Neanderthal Cup è stata selezionata dalla struttura regionale del fuoristrada FCI Puglia tra le gare valide per il challenge “We are in Puglia” che raccoglie le più valide competizioni organizzate nel territorio regionale per incentivare la partecipazione delle categorie esordienti e allievi. Il percorso è di circa 4,8 chilometri e si presenta come di consueto molto tecnico ed impegnativo. Nello specifico presenta due discese ripide e tecniche nonché i diversi single track che si snodano lungo i terrazzamenti sia in salita che in discesa. Non mancano inoltre gli ostacoli artificiali, un salto all’ingresso della lama e dei tronchi da superare, posizionati in discesa. L’arrivo e l’intera zona logistica sono posizionate nell’azienda agricola Cassanelli. Due le partenze: alle 9,30 esordienti e allievi uomini e donne mentre a partire dalle 11,00 spazio alle categorie superiori juniores, under 23, élite e master sia uomini che donne.



- Facebook https://www.facebook.com/Federciclismo-Puglia-110398478220466

- Twitter https://twitter.com/PugliaFci

- Instagram https://www.instagram.com/federciclismopuglia/