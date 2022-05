Dal 21 al 26 maggio la “Korea Week” sbarca a Bari con un ricco programma di eventi gratuiti 14/05/2022 DAL 21 AL 26 MAGGIO

LA “KOREA WEEK” SBARCA A BARI CON UN RICCO PROGRAMMA DI EVENTI GRATUITI

PER SCOPRIRE IL FASCINO DELLA CULTURA COREANA

IL 18 MAGGIO LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE







Si terrà mercoledì 18 maggio, alle ore 11.45, a Palazzo di Città, la conferenza stampa di presentazione della Korea Week, la settimana di eventi culturali dedicati alla cultura coreana che per la prima volta sbarca nel capoluogo pugliese con un programma di eventi gratuiti che si svolgeranno tra il Teatro Kursaal Santalucia, l’Officina degli esordi e il Castello Svevo di Bari.

La kermesse è organizzata dall’Istituto Culturale Coreano in Italia e dall’Ambasciata della Repubblica di Corea in collaborazione con la Città di Bari e la Regione Puglia, e resa possibile dall’impegno e dalla preziosa mediazione di Nancy Dell’Olio, ambasciatrice della Puglia nel Mondo.

A presentare le finalità dell’iniziativa saranno la direttrice dell’Istituto Culturale Coreano in Italia Ye Jin Chun, il sindaco Antonio Decaro, l’assessora comunale alle Culture e Turismo Ines Pierucci, la consigliera del presidente della Regione Puglia con delega alle Politiche culturali Grazia Di Bari, il direttore del Castello Svevo di Bari Alessandra Mongelli, l’avvocato Nancy Dell’Olio e il direttore del dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia Aldo Patruno.

Per l’occasione Hanul Hong, responsabile della promozione per l’Istituto Culturale Coreano in Italia, presenterà nel dettaglio il programma degli eventi, che spaziano dai contest di K-Pop agli spettacoli danza moderna su musica tradizionale, dalle proiezioni di film coreani ad una speciale mostra sulla carta tradizionale coreana, senza dimenticare i giochi tradizionali coreani, per accompagnare gli appassionati e i curiosi alla scoperta di uno dei Paesi più affascinanti dell’Estremo Oriente.