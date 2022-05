A Trani il primo casting di Miss Italia Puglia 16/05/2022 Inizia il tour 2022 del celebre concorso affidato alla Carmen Martorana Eventi



Adesioni da tutte le province della nostra regione per il primo casting di Miss Italia Puglia affidato alla nuova gestione della Carmen Martorana Eventi.

Quasi 100 aspiranti miss in poche ore hanno fatto sapere che non potranno mancare il primo appuntamento con il concorso più blasonato che si terrà sabato 21 maggio 2022 alle ore 10.00 presso il Babalù, enoristolounge e punto di riferimento della movida del nord barese incastonato nel porto di Trani.

Si ringrazia: Vito Diaferia Creativity and Events; Elisa Montanaro; LILT Lega Italiana Lotta Tumori sez Bat; Decaro Caffè; La Kambusa di Paninart; Pubbligrafica di Pino Diaferia; Antica Fattoria.