[PHOTOGALLERY] Lecce - Ad ESTETICAMENTE IN FIERA & Medical Estetica oggi chiusura con live show di Federico Fashion Style 16/05/2022 ESTETICAMENTE IN FIERA

& Medical Estetica

VI edizione

14, 15 e 16 maggio 2022 a “Lecce Fiere”, Piazza Palio - LECCE

10mila metri quadri di spazio espositivo per oltre 500 marchi nazionali e internazionali



La fiera nazionale della cosmesi più importante del Sud Italia

si è arricchita quest’anno di un intero settore esclusivamente riservato

a medicina e chirurgia estetica diventando così la

PRIMA FIERA in ITALIA ad unire estetica e medicina



LUNEDÌ 16 MAGGIO

l’hair stylist delle dive e conduttore televisivo

FEDERICO FASHION STYLE

*****

Dopo due intense giornate di fiera, con migliaia di presenze e il ricco programma di incontri e seminari, gare internazionali del settore nails e live show, giunge oggi a conclusione con l’ospite più atteso, Federico Fashion Style, la sesta edizione di ESTETICAMENTE IN FIERA & MEDICAL ESTETICA, il salone dedicato ad estetica, beauty e wellness ormai punto di riferimento per il Mezzogiorno e leader in Italia tra le fiere b2b e b2c per l'industria cosmetica. L’evento, organizzato come sempre dall'agenzia Platinum Eventi e Comunicazione di Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli, con il patrocinio di Regione Puglia, Città di Lecce, Camera di Commercio di Lecce, Confcommercio e Confartigianato di Lecce, dopo due anni di stop delle attività fieristiche in presenza, ha riacceso il quartiere fieristico “Lecce Fiere” (piazza Palio, Lecce), con un riscontro di presenze che conferma appieno la ripartenza dell’industria fieristica pugliese e italiana.



Ieri sul palco di Esteticamente in Fiera è salito il make-up artist specializzato in creazioni 3D LUCA LUCE: a Lecce ha portato una delle sue creazioni realizzate dal vivo sulla sua testa.



Invece oggi, lunedì 16 maggio, è la volta dell’atteso ritorno dell’hair stylist delle dive, imprenditore e conduttore televisivo FEDERICO FASHION STYLE, pronto a proporre uno dei suoi show, interagendo con il pubblico.

È noto per i numerosi tagli e acconciature fatti a celebri personaggi dello spettacolo, ospitati nei suoi saloni di bellezza sparsi per l’Italia. Ha da poco inaugurato un nuovo salone in quel di Napoli – dopo la sede centrale ad Anzio, quella alla Rinascente di Roma e quella super-vip di Corso Como a Milano. Nei suoi negozi tutte le donne, stravaganti, benestanti o meno abbienti sono disposte a tutto pur di avere lo stesso look delle star. Ha condotto Il Salone delle Meraviglie, su Real Time (canale 31), programma in cui raccontava il suo sfavillante mondo, tra lavoro, vita mondana e famiglia, nella sua Anzio (RM). L’estate scorsa ha debuttato con il suo nuovo programma, “Beauty Bus”, prodotto da Pesci Combattenti per Discovery Italia, in cui porta il suo stile in tutta Italia per rivoluzionare la vita a chi non può raggiungerlo o non può permettersi i suoi trattamenti a dir poco eccentrici.

FEDERICO FASHION STYLE sarà sul palco di Esteticamente in Fiera con il suo live show alle 16.00 di oggi.



ESTETICAMENTE IN FIERA con tutte le nuove tendenze trucco, hairstyle, nails

Lecce per tre giorni è tornata ad essere il più importante luogo d'incontro dei professionisti della bellezza e della medicina estetica, offrendo un’ampia gamma di prodotti leader e servizi innovativi sul mercato, puntando sulla qualità di chiaro profilo internazionale.

Su 10mila metri quadri di spazio espositivo oltre 500 marchi nazionali ed internazionali; le tecnologie produttive all'avanguardia trattamenti, che sfruttano i risultati della ricerca più avanzata, si intrecciano con gli ingredienti ed i della cultura e della tradizione.

A Lecce si ritrovano sia i maggiori operatori di settore che semplici appassionati e curiosi, in tre intense giornate di informazione e intrattenimento, anche con workshop tenuti da alcuni dei massimi esperti di settore. Formazione professionale a 360°su estetica e medicina estetica, salute e benessere, con seminari e convegni a partecipazione gratuita (fino ad esaurimento posti).



Novità e nuove tendenze su permanent make up, con la partecipazione delle quattro aziende leader in Europa per la prima volta presenti in contemporanea con le loro master, e tricologia, con le novità per il trapianto di capelli in Italia.

In tema unghie, un’ampia sezione durante tutte e tre le giornate è dedicata alle gare INJA, con professionisti partecipanti provenienti da tutta Italia e da tutta Europa (Turchia, Germania, Francia, Svizzera, Italia, Spagna…), pronti a sfidarsi su una serie di tecniche di settore, davanti ai giudici master internazionali. Ancora, new trend e dimostrazioni pratiche per massaggi; prodotti per centri estetici, SPA, saloni di bellezza, strutture ricettive; apparecchiature professionali, cosmetici e make up, abbigliamento specializzato e professionale, arredamento. Previsti anche show con make-up artist & body painter che valorizzeranno con colore, arte e creatività i corpi delle modelle.



MEDICAL ESTETICA: il grande focus su medicina e chirurgia estetica

Le nuove strumentazioni e le più avanzate tecniche saranno presentate da aziende e professionisti tra i più rinomati in Italia. Sono presenti, tra gli altri, i medici estetici dott. Pasquale Di Molfetta, dott. Marco Galati, dott.ssa Serena Sammarco, dott. Elia Sentine Andara.

Altra importante sezione quella dedicata all’estetica del sorriso, con la presentazione delle novità del settore, con professionisti specializzati nel trattamento estetico dei diversi distretti facciali. Saranno in fiera, tra gli altri, dott. Eliseo Sammarco, dott.ssa Veronica Lacorte, dott. Gabriella Romano, dott. Daniele Modoni.



GREEN ed ecosostenibilità

Esteticamente in Fiera & Medical Estetica promuove riflessioni anche sul tema “green”. Grazie ad aziende specializzate sul tema, un apposito spazio all’ingresso della fiera è dedicato al tema dell’ecosostenibilità e delle buone prassi, anche in tema di cosmesi, per tendere quanto più possibile all’impatto zero.



Orari apertura fiera

Sabato 14 maggio dalle 10 alle 19

Domenica 15 maggio dalle ore 10.00 alle 20.00

Lunedì 16 maggio dalle 10.00 alle 18.00



Biglietti 9 - 12 euro (abbonamento 3 giorni 25 euro) disponibili in prevendita su www.ciaotickets.com oppure direttamente sul sito www.esteticamenteinfiera.it