Smarrimento bagagli in vacanza? Codacons spiega a cosa si ha diritto 16/05/2022 Comunicato Stampa

Lunedì 16 Maggio 2022

Cronaca Nazionale



SMARRIMENTO BAGAGLIO AEREO PER UN CONSUMATORE - PER LA CASSAZIONE HA DIRITTO AL RIMBORSO



CODACONS SPIEGA A COSA SI HA DIRITTO

IL CONSUMATORE DEVE OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO, CHE VISTE LE POSSIBILI DIFFICOLTA' DI QUANTIFICAZIONE PUO' ESSERE DETERMINATO A FORFAIT



PROBLEMI CON VOLI AEREI? O VIAGGI IN GENERALE? CHIEDETE CONSULENZA AL CODACONS



consulenze@codaconslombardia.it

02/29419096













Cronaca Nazionale: quante volte ci siamo preoccupati, durante un viaggio aereo, del possibile smarrimento di un bagaglio? E quante volte a quel punto ci siamo domandati che cosa fare qualora fosse successo?



Purtroppo sono eventualità che possono capitare, ma fortunatamente Codacons può in questi casi darci una mano.



"Molte volte una delle principali difficoltà è data dal fatto di quantificare correttamente il valore reale del contenuto del bagaglio - afferma il Presidente Nazionale del Codacons, Marco Donzelli - ma la Corte di Cassazione ha stabilito, con la sentenza n. 4996/2019 che esso si può anche quantificare con una cifra a forfait.



La normativa di riferimento è quella della Convenzione di Montreal, trattato del 1999, che utilizza, per quantificare il danno, i “diritti speciali di prelievo”. Non una moneta ufficiale dunque, ma un’unità di misura convenzionale creata appositamente e definita dal Fondo Monetario internazionale. Il valore di riferimento viene poi convertito in moneta nazionale secondo il cambio al momento in vigore al momento della liquidazione del danno."



Avete subito un furto o lo smarrimento di un vostro bagaglio? Volete sapere cosa fare per tutelarvi? Potete rivolgervi al Codacons, sempre pronto ad offrire assistenza legale e consulenza a tutti i propri associati. Contattateci!



Contatti: consulenze@codaconslombardia.it

Ufficio stampa: 346/6940183