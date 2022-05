Sergio Previati Nuovi posti di lavoro: l’Agenzia di Sviluppo Mendelsohn cerca 25 nuove risorse tra Puglia ed Emilia Romagna 16/05/2022 Nuovi posti di lavoro: l’Agenzia di Sviluppo Mendelsohn

L'Agenzia di Sviluppo Mendelsohn





L’Agenzia di Sviluppo Mendelsohn, attiva sul mercato italiano e pugliese da 40 anni, apre nuove offerte per ben 10 nuove posizioni lavorative su Bari e 15 a Reggio Emilia, dove la storica agenzia sta per aprire una nuova sede.



Mendelsohn, è un nome che ha fatto storia nel settore dei servizi avanzati per lo sviluppo delle imprese e del territorio. Nata per sostenere le imprese nelle regioni svantaggiate del Sud Italia, Mendelsohn oggi è un riferimento dell’ecosistema imprenditoriale nazionale. L'agenzia non offre consulenza, ma facilita il percorso di sviluppo delle aziende nella selva di strumenti normativi e finanziari, fornendo governance in aree strategiche come la finanza, l’ambiente, la formazione, l’innovazione e la finanza agevolata, perseguendo sempre l’obiettivo primario della cura del benessere e della felicità delle persone. Gli imprenditori sono sostenuti nella realizzazione delle loro aspirazioni attraverso un percorso che coinvolge tutti gli stakeholder pubblici e privati, le PMI sono affiancate nella scelta più razionale e proficua degli strumenti di sviluppo messi a disposizione dall’Unione Europea e dallo Stato.



Nello specifico a Bari si ricercano 10 nuovi collaboratori che possano ricoprire i seguenti ruoli: segreteria commerciale, customer care, gestori imprese, esperti incentivi finanza agevolata, esperti HR, esperti efficientamento energetico, esperti Industria 4.0 ed esperti in formazione finanziaria.



A Reggio Emilia, per la nuova sede, ubicata all’interno del Centro Direzionale Forum, che diventerà punto di riferimento per i clienti dell’Italia settentrionale, Mendelsohn è alla ricerca di 15 risorse: segreteria commerciale, gestori imprese, esperti incentivi finanza agevolata, formazione finanziata ed esperti Industria 4.0



“Sono entusiasta di questa nuova sfida imprenditoriale ed in particolare di poter offrire il ricco know-how di Mendelsohn, riconosciuto come marchio di qualità nel settore della finanza agevolata, alle Imprese dell’Italia Settentrionale anche attraverso una sede operativa in Emilia Romagna. La scelta di continuare a crescere in maniera solida sia nella nostra sede storica di Bari che su tutto il territorio nazionale, nasce proprio come risposta alla richiesta crescente di clienti che già da anni si rivolgono alla nostra Agenzia di Sviluppo da tutt’Italia e questo è per me motivo di grande orgoglio!”, spiega Sergio Marco Previati, amministratore Unico di Mendelsohn.



Per candidarsi per le posizioni aperte dell’Agenzia di Sviluppo Mendelsohn occorre inviare il proprio curriculum vitae alla mail mendelsohn@mendelsohn.it, specificando nell’oggetto la sede per cui ci si candida.