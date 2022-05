Rugby Puglia : risultati ed evento sabato 14-domenica 15 maggio 16/05/2022 Sabato e domenica scorsa (14 e 15 maggio) una selezione Regionale Pugliese, per atleti classe 2006, ha partecipato, a Roma, ad un incontro tenutosi a livello nazionale su due sedi (Roma e Piacenza) 6. La Puglia ha partecipato unitamente ad una rappresentativa composta insieme a Calabria e Basilicata.

Al di là dei risultati degli incontri, è stata l’occasione per far vivere un esperienza importante ai giovani rugbisti pugliesi che si sono confrontati sul campo con realtà di tutta Italia.

La selezione regionale era accompagnata da Luigi Bove, Consigliere Regionale e dai tecnici Roberto Strippoli e Luigi Martiradonna.

SERIE C PLAY OFF SERIE B

ASD RUGBY PALERMO-RUGBY IV CIRCOLO BENEVENTO ASD 39-7 (5-1)

ASD RUGBY NAPOLI AFRAGOLA-BROS RUGBY ASD ND per casi covid Bros-sconfitta tavolino

TIGRI RUGBY BARI 1980 ASD-ASD ARECHI RUGBY 15-19 (2-3)



SERIE C COPPA PUGLIA

TREPUZZI -DRAGHI 22-3 (4-0)

APPIA-SANTERAMO 13-41 (2-5)

SFORTUNATISSIMO IL Bari che conduceva in vantaggio la partita sulla capolista sino al termine della partita. la meta dell’Arechi è giunta, infatti, in concomitanza con il fischio finale della partita.

Partita bellissima però quella del Bari che, in inferiorità numerica per tutto il II tempo,, per un cartellino rosso a Martellotta è riuscito a tenere testa alla compagine campana che ha meritato di disputare la finale Nazionale.

Vittoria Fuori casa per il Santeramo, sul campo dell’Appia. Domenica il ritorno per la Coppa Puglia.

Trepuzzi vincitore sui Draghi Bat, domenica match di ritorno per il III e IV posto.