Immagine: © Egidio Magnani [PHOTOGALLERY] Altamura (Bari) – Alla scoperta della modern Farm di “DONNAPAOLA” 16/05/2022 Nella Murgia più profonda circondata dalla macchia mediterranea dove le querce, le roverelle i lecci accolgono in un caldo abbraccio il visitatore, si può scoprire la modern farm Donna Paola, un luogo nato con un ambizioso progetto quello di dare valore all’incontro tra le persone, il mondo vegetale e il mondo animale per poter vivere pienamente l’esperienza murgiana .



Donna Paola è una tenuta circondata da ben 13 chilometri di muretti a secco e si estende per circa 300 ettari di Murgia desertificata specifica l’ingegnere Vito Labarile, noto collezionista d’arte moderna, nonché ideatore del progetto.



Progetto vincitore dell’Avviso Pubblico “Radici e Ali” per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo - P.O.R. Puglia 2014 - 2020.



Quello della modern farm Donna Paola lo si può interpretare come uno scambio di sogni, dove mettere al centro nuovi paradigmi del sapere per dar vita ad un centro strutturato di formazione non tradizionale attraverso una palestra agricola, artistica (coinvolgendo artisti anche internazionali) e l’enogastronomica il tutto attraverso momenti di indagine e di ricerca con l’intento di capire l’identità del territorio.



Per poter vedere tutto questo nella area SIC dell’Alta Murgia si dovrà attendere giugno 2023 quando termineranno i lavori della struttura che ospiterà :



- Un Centro sperimentale dell’arte contemporanea, diretto da Antonella Marino con la curatela di Marco Scotini;



- “Archivia” un archivio del saperi dell’Alta Murgia dedicato alla raccolta di memorie, narrazioni, rituali, e suoni del territorio,curato dall’antropologa Laura Marchetti che ha voluto sottolineare “stiamo creando un neomecenatismo. L’Italia è stata fatta bella dai mecenati e dobbiamo sempre tenere a mente che il futuro ha un cuore antico”;



- Un’Accademia internazionale di cultura enogastronomiche, seguito da Nick Difino dove si formeranno figure professionali che si occuperanno di studiare le soluzioni legate al cibo.



- Laboratori e aule didattiche



- Smart Room



A giugno 2022 invece si partirà con “Sissytia” ovvero un ciclo di seminari che vedrà la presenza anche di ospiti internazionali.



Nella tenuta ci si muoverà in calesse, perché è anche una masseria che tiene al benessere dei propri animali, come le mucche podoliche che circolano libere su tutto il territorio e ai cavalli.



Ma è anche un relais dove le camere sono state ricavate dagli jazzi (ricovero stagionale delle pecore che effettuavano la transumanza), offe ai suoi ospiti un’ esperienza emozionale per vivere a tutto tondo la comunità della Murgia Anna De Marzo