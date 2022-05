22 maggio - Leonardo Romanelli autore del libro 'La storia del mulo Mingo' a Cassano delle Murge (Bari) 22/05/2022 Far trascorrere una mattinata a contatto con la natura e gli animali, con caccia al tesoro ed altri giochi e affascinando grandi e piccini con i racconti del socio Leonardo Romanelli, autore del libro "La storia del mulo Mingo", è l'obiettivo dei soci dell'associazione Murgia Enjoy che da sempre hanno accolto con grande entusiasmo la partecipazione dei bambini alle tante iniziative di promozione del territorio.



Nel suo libro Leonardo racconta il viaggio del mulo Mingo e del suo padrone che attraversano villaggi, incontrano animali selvaggi e osservano le bellezze della natura.



Leonardo Romanelli, in arte Liò e già autore di altre pubblicazioni, è nato in provincia di Foggia ma risiede a San Ferdinando di Puglia dove si occupa di agricoltura. La sua grande curiosità lo ha spinto a viaggiare molto e dal 2004 partecipa ad iniziative nelle quali offre le sue competenze e il suo lavoro in cambio di vitto e alloggio cogliendo l'opportunità di viaggiare in tutto il mondo. Ha frequentato centri di meditazione e comunità di ogni genere ed è un abile "suonatore" dell'handpan, uno strumento meraviglioso dal suono penetrante ed onirico che con grande maestria suona insieme ai suoi amici con i quali si è già esibito durante un evento "Murgia Enjoy" ottenendo un acclamato successo.



Il percorso dell'attività escursionistico-culturale, come sempre, sarà adeguato alle capacità dei partecipanti lasciando la possibilità a TUTTI di prendere parte all’evento: un segno di rispetto e di sensibilità dovuto che da sempre permette anche ai bambini, ai meno giovani ed ai meno fortunati di partecipare a queste iniziative di promozione del territorio.



L'incontro dei partecipanti, ai quali sarà distribuito gratuitamente materiale informativo del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, il calendario associativo Murgia Enjoy "Puglia 2022", le leaflet di Puglia Village che danno diritto gratuitamente alla "Village Card" e ad un gadget Made in Puglia (attualmente sono disponibili bottigliette di olio pugliese) e i cappellini offerti dallo sponsor Combivox per i soci e per chi ha già partecipato alle iniziative Murgia Enjoy, è previsto sul piazzale del Convento di Cassano alle ore 9:00 di domenica 22 maggio 2022.

Come da consolidata abitudine, al termine dell'attività i partecipanti potranno recuperare le energie consumate usufruendo dei servizi delle attività convenzionate e beneficiando di un particolare trattamento con possibilità di pranzare a partire da soli 9€ (bruschette, lasagna e bevanda) e di gustare il maxigelato Murgia Enjoy (ai gusti ricotta, fichi e mandorla) a soli 1,50€.



Al fine di limitare eventuali danni all'ambiente, di garantire il corretto distanziamento e per fornire giusta assistenza e guida ai partecipanti, il numero di questi ultimi sarà limitato dando priorità ai soci e a chi ha già partecipato alle iniziative associative. Per la partecipazione, consigliata da Radio Futura New Generation, sono consigliate scarpe da trekking o da ginnastica, pantaloni lunghi, giubbotto, scorta d'acqua, abbigliamento comodo ed è indispensabile la prenotazione con messaggio WhatsApp al numero 328/3130450.



L'attività, che ha ottenuto il patrocinio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e del GAL Terre di Murgia, si svolgerà nel rispetto delle varie disposizioni in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; per il raggiungimento del luogo di inizio attività, diversamente da quanto fatto fino ad ora, non sarà incentivato il car sharing e l'uso gratuito dei bastoncini da trekking, anche se igienizzati con specifici prodotti al termine di ogni attività, sarà consentito solo ai partecipanti che si impegneranno ad indossare i guanti per tutto il percorso. Ulteriori info sul sito www.murgiaenjoy.it.



Link evento Facebook: https://www.facebook.com/events/329092496006199/