A BARI FACTORY RUN, LA CORSA PER LE IMPRESE 17/05/2022 DOMENICA 22 MAGGIO A BARI

Piazza della libertà, ore 9.00

FACTORY RUN

La prima corsa in Italia

dedicata alle imprese e ai lavoratori



Tra i team la Scuola Allievi Finanzieri di Bari con 107 partecipanti

ma anche Istituto Acustico Maico, Ditonno Centri Diagnostici, Banca Popolare di Puglia e Basilicata



Far correre i Team aziendali come dinamica di gruppo, è una pratica ancora poco diffusa, ma

Bari è la prima a sperimentare il Team building con la corsa. Con la FACTORY RUN, la 10 km che si terrà domenica 22 maggio alle 9.00. E c’è chi si presenterà con squadre numerose come quella della Scuola Allievi Finanzieri di Bari che sarà composta da 107 partecipanti.

A contendersi il titolo di team più veloce ci saranno anche i Centri Diagnostici di Tonno, Maico, Forma Plena, Banca Popolare di Puglia e Basilicata.

FACTORY RUN è la prima corsa in Italia dedicata alle imprese pubbliche e private, organizzata da La Fabrica di Corsa in partnership con la sezione sanità di Confindustria Bari Bat che ha creduto fortemente all’idea, per sensibilizzare e spingere sempre più aziende a promuovere al loro interno lo sport come forma di welfare di impresa.

“Abbiamo sposato l’idea – afferma Annabella Cascione, presidente sezione sanità Confindustria Bari Bat - perché siamo certi che il benessere dei lavoratori sia uno degli elementi alla base del benessere delle aziende: più motivazione, più produttività, meno assenze per malattia, meno conflittualità, maggiore capacità di ascolto sono solo alcuni dei benefici a cui il management delle imprese grandi e piccole dovrebbero guardare sempre di più inserendoli nei propri programmi strategici. E con la Factory RUN vogliamo testimoniare il nostro impegno come organizzazione a promuovere la corsa come forma di welfare aziendale”.

Unico obiettivo spogliarsi ognuno dei propri ruoli aziendali e fare squadra in un’attività outdoor che unisce e aggrega rinsaldando il gruppo e i rapporti tra le persone. In una parola sola TEAM BUILDING, sempre più convinti che i momenti di condivisione e di partecipazione accrescano il potenziale dei lavoratori e delle imprese al tempo stesso. Perché arrivare al traguardo è faticoso, ma se c’è qualcuno che ti affianca per un pezzo di strada o per tutto il percorso è meno faticoso e più divertente. Chi penserà di non farcela e chi vorrà fermarsi, chi rallenterà per aspettare chi è rimasto indietro, chi avrà un passo più spedito e chi più lento, tutti vivranno un esperimento di gruppo, una esperienza di relazione che non vedranno l’ora di ripetere.

Tutti sotto la stessa maglia, oltre il perimetro naturale della propria azienda. L’appuntamento è per domenica 22 maggio in piazza della Libertà ( davanti alla Prefettura). Partenza alle 9.