Agostino Braccolino [PHOTOGALLERY] Barletta - Pizza Bit Competition: in Puglia l’ultima tappa regionale per conquistare il titolo di Pizza Ambassador 2023 17/05/2022 Si è svolta lunedì 16 maggio in Puglia, al Moretti Point presso Zingrillo di Barletta (BAT), la nona e ultima tappa regionale della lunga maratona di Pizza Bit Competition, la gara che Molino Dallagiovanna ha ideato per i pizzaioli professionisti con la collaborazione come media partner del Gambero Rosso, primo gruppo editoriale multimediale enogastronomico in Italia. Centottanta i pizzaioli ai nastri di partenza che in tutta Italia da febbraio a settembre si contenderanno il titolo di “Dallagiovanna Pizza Ambassador 2023”, volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel mondo.

La competizione, che verte sulla realizzazione della Pizza Classica al Piatto, si sviluppa in tre fasi successive con numerose tappe lungo tutto lo Stivale. Si è partiti a febbraio con le 9 Gare Regionali (3 al Nord, 3 al Centro e 3 al Sud), alle quali hanno partecipato 20 pizzaioli per tappa. La gara continuerà a giugno e luglio con le 3 semifinali in programma sulle spiagge di Calabria, Abruzzo ed Emilia Romagna. Finalissima il 10 settembre presso la sede di Molino Dallagiovanna in occasione delle celebrazioni per i 190 anni dell’azienda.



Nella tappa pugliese a conquistare i palati della qualificata giuria composta da esperti del settore, blogger e giornalisti sono stati:

• Agostino Braccolino con la pizza "Bracco 8.0"

• Paolo Scarlino della pizzeria "Malliè" di Maglie (LE) con la pizza "Violetta"

• Gaetano Sirignano della pizzeria “Pizzium” di Parma (PR) con la pizza "La sfida"



In base al regolamento di Pizza Bit Competition, i candidati in gara sono stati valutati secondo i seguenti criteri: ricetta dell’impasto (conoscenza base delle tecniche di impasto, metodo di esecuzione, creatività), presentazione del piatto finale (impiattamento, armonicità, creatività), assaggio (masticabilità, armonicità dei sapori e degli abbinamenti, cottura), professionalità del candidato (abbigliamento e presenza, capacità comunicative, gestione e pulizia della postazione di lavoro).

Partner tecnico dell’intera competizione è Moretti Forni, azienda leader per le tecnologie di cottura dei prodotti lievitati, che ha ospitato la gara delle Marche. In occasione delle semifinali e della finale Molino Dallagiovanna si avvarrà della collaborazione di Cast Alimenti, la Scuola di



cucina di cui è partner da molti anni a sostegno della formazione e dell’eccellenza delle professioni. Per maggiori informazioni: https://www.dallagiovanna.it/pizza-bit-competition.





Le fasi della Pizza Bit Competition





1ª FASE – TAPPE REGIONALI



Al Nord con tappe in Piemonte, Lombardia e Veneto

- 2 febbraio a Centallo (CN) presso Universo Bianco, distributore Molino Dallagiovanna.

- 7 febbraio a Piubega (MN) presso Sanfelici Franco, distributore Molino Dallagiovanna.

- 7 marzo a Montegrotto Terme (PD) al Moretti Point presso Rogi.



Al Centro con tappe in Toscana, Lazio e Marche

- 21 marzo a Polo Montacchiello (PI) al Moretti Point presso Chef Lab Professional.

- 28 marzo a Roma presso la Scuola di Arte Bianca A tavola con lo Chef.

- 11 aprile a Mondolfo (PU) presso l’Accademia della Cottura MorettiLAB.



Al Sud in Sicilia, Puglia e Campania

- 2 maggio a Palermo alla Scuola di Arte Bianca MAG Master Academy Antonino Galvagno.

- 11 maggio a Pontecagnano Faiano (SA) alla Scuola di Alta Formazione Gastronomica In Cibum.

- 16 maggio a Barletta (BAT) al Moretti Point presso Zingrillo.



2ª FASE - SEMIFINALI “ON THE BEACH”

- 20 giugno in Calabria.

- 27 giugno in Abruzzo.

- 4 luglio in Emilia Romagna.



3ª FASE – FINALE

Il 10 settembre presso la sede di Molino Dallagiovanna a Gragnano Trebbiense (PC) in

occasione dei 190 anni dell’azienda.