Bari - CONVEGNO CONFCOMMERCIO: IL PNRR E IL MEZZOGIORNO CHE VERRÀ 21/05/2022 Martedì 24 maggio alle ore 9.15 a Bari con Carfagna, Sangalli, Bombardieri, Cuccello, Fracassi, Treu, De Caro, Emiliano, Ambrosi



CONVEGNO CONFCOMMERCIO:

IL PNRR E IL MEZZOGIORNO CHE VERRÀ



Opportunità e rischi connessi alla realizzazione del PNRR, il ruolo del partenariato economico, sociale e territoriale: questi i temi del convegno organizzato da Confcommercio Imprese per l’Italia, dedicato al PNRR e al Mezzogiorno, che si terrà a Bari la mattina del 24 maggio prossimo, presso il Centro Congressi della Fiera del Levante.



Nel corso dei lavori verrà presentata un’analisi dell’Ufficio Studi di Confcommercio sull’Economia del Sud.



Partecipano tra gli altri: Carlo Sangalli, Presidente Confcommercio-Imprese per l’Italia; Tiziano Treu, Presidente CNEL; Pierpaolo Bombardieri, Segretario Generale Uil; Andrea Cuccello, Segretario confederale CISL; Gianna Fracassi, Vice Segretario Generale CGIL; Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia e Vicepresidente della Conferenza delle Regioni; Antonio DeCaro, Sindaco di Bari e Presidente Anci; Alessandro Ambrosi, Vicepresidente Confcommercio-Imprese per l’Italia; Luca Bianchi, Direttore Svimez; Gianfranco Viesti, Professore di Economia all’Università degli Studi di Bari; Simona Camerano, Responsabile Scenari Economici e Strategie Settoriali Cassa Depositi e Prestiti.



I lavori del Convegno saranno chiusi dall’intervento del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna.



L’APPUNTAMENTO PER LA STAMPA E’ MARTEDI’ 24 MAGGIO, ALLE ORE 9.15 A BARI – CENTRO CONGRESSI FIERA DEL LEVANTE – VIALE E. ORLANDO, 7