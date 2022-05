L’Universitŕ degli Studi di Bari Aldo Moro presenta ‘Apulian Blockchange,’ 26 maggio 18/05/2022 L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro presenta ‘Apulian Blockchange,’ il primo evento

universitario in Italia che impiega le tecnologie di blockchain, NFT, realtà virtuale, metaverso

e gamification per preservare il vulnerabile territorio pugliese e la sua cultura.



L’evento, che si terrà il 26 maggio presso la sede di S. Teresa dei Maschi, consterà di una fase mattutina (10:30- 12:30), con lezioni gratuite e aperte al pubblico su temi della cripto-cultura, e una serale (18:00- 20:00), che vedrà la partecipazione delle più iconiche realtà culturali pugliesi – fra cui la Notte della Taranta, gli sbandieratori storici di Carovigno e gli oratori delle minoranze linguistiche in Puglia, Arbëreshë, Franco-Provenzale e Griko.



Tutte espressioni culturali vulnerabili e rare del territorio pugliese che, durante le performance, verranno simultaneamente digitalizzate e trasformate in NFT, restituendo al territorio la prima ‘biblioteca digitale della cultura italiana’ in questo formato. L’evento si concluderà con la battitura all’asta degli stessi NFT (la prima del suo genere in Italia) e con la consegna di un esemplare NFT per ogni performance al Rettore dell’Università, Stefano Bronzini – in qualità di simbolico protettore della cultura regionale pugliese (anche digitale). L’Università, inoltre, sarà la prima in Italia ad avere un proprio campus nel metaverso, che sarà inaugurato proprio in occasione dell’evento del 26/5.



L’evento avrà un’estensione off presso l’aeroporto di Bari, dove si installerà un’esperienza di

realtà virtuale (VR) per gli oltre 5 milioni di passeggeri annui in transito, che avranno la possibilità, mediante committenze private nel mondo del ricevimento matrimoniale, di immergersi in ricostruzioni 360 della Puglia e della sua attrattività nel campo – con ricostruzioni gender friendly per tutte le coppie.



Un’iniziativa dall’alto valore tecnologico, culturale e civile nel panorama accademico italiano

ideata dal Professore Giosuè Prezioso e curata dalla classe magistrale in Management delle Attività Culturali dell’Università degli Studi di Bari.