Terlizzi (Bari) - Visionaria: il 23 Maggio al MAT un incontro sul tema della Cultura e delle Politiche Giovanili 18/05/2022 VISIONARIA

Consapevolezze, Prospettive e Necessità di una Comunità Creativa: il 23 Maggio al MAT un incontro sul tema della Cultura e delle Politiche Giovanili per riflettere su strategie, buone pratiche e opportunità con Aldo Patruno, Antonella Bisceglia, Vincenzo Bellini, Davide di Muri. Saranno presenti anche i tre candidati sindaco.



Lunedì 23 Maggio, alle ore 19.00, al MAT Laboratorio Urbano di Terlizzi si terrà un incontro pubblico sul tema della Cultura e dei processi di partecipazione e di innovazione ad essa collegati.



Sarà un momento di confronto utile a comprendere il potere trasformativo della cultura sui cittadini e sulle città nella convinzione che fare cultura vuol dire creare e promuovere occasioni di protagonismo civico e di partecipazione attiva, fattori importanti e necessari per sviluppare processi di trasformazione delle città e del territorio.



L’obiettivo generale dell’evento è quello di costruire un percorso di lavoro congiunto sui temi del welfare culturale e sociale, utile a definire sensibilità comuni, scambio di pratiche e una serie di proposte di lavoro che possano tracciare una road-map concreta di collaborazione tra gli enti associativi del paese e la futura amministrazione comunale.



Grazie all' intervento degli autorevoli e qualificati relatori si avrà la possibilità di porre l'attenzione sui temi della partecipazione e di comprendere le opportunità da cogliere nei settori culturali e creativi. La presenza dei candidati sindaco ci offrirà l’opportunità di sviluppare insieme proposte e input ad una futura fase di progettazione delle politiche culturali del paese e condividere, attraverso il loro coinvolgimento, le visioni possibili immaginate per la Terlizzi di domani.



Saluti istituzionali:

NINNI GEMMATO - Sindaco di Terlizzi



Introduzione:

a cura del MAT Laboratorio Urbano



Relatori:

ANTONELLA BISCEGLIA – Dirigente politiche giovanili Regione Puglia

ALDO PATRUNO – Direttore DIpartimento Turismo e Cultura Regione Puglia

VINCENZO BELLINI – Presidente Distretto Puglia Creativa

DAVIDE DI MURI – Coordinatore Palazzo Guerrieri Brindisi



Modera:

Gianluigi Trevisi