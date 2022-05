Massafra [PHOTOGALLERY] Il Sitting Volley come veicolo di inclusione, successo a Massafra e Lecce per il progetto "Lo Sport come mezzo di.." 19/05/2022 Sono stati Guido Pasciari, referente nazionale FIPAV Sitting Volley e Alessandra Vitale, atleta della nazionale di Sitting Volley, i protagonisti della tappa del progetto del CR FIPAV Puglia "Lo Sport come mezzo di.." che lo scorso 11 e 12 maggio rispettivamente presso il Liceo De Ruggieri di Massafra e presso l'Istituto Fermi di Lecce. Di fronte ad oltre un migliaio di studenti, presenti tra i due appuntamenti, si è parlato di inclusione e di quanto una disciplina come il Sitting Volley racchiuda perfettamente questo valore. E dal focalizzare questo valore si è passati subito alla pratica con Alessandra Vitale, atleta della nazionale di Sitting Volley, che ha coinvolto studenti, docenti e rappresentanti delle istituzioni locali, in una partita di Sitting Volley e ha così commentato l'appuntamento pugliese: "Il Sitting Volley è semplicemente la pallavolo che si gioca da seduti, a terra, e noi ex atleti di pallavolo che purtroppo nel nostro percorso di vita abbiamo avuto qualche piccolo imprevisto e quindi qualche piccolo incidente abbiamo riscoperto la nostra passione con il Sitting Volley. Ad essere coinvolti sono disabili, amputati o anche chi ha avuto qualche malattia debilitante. Il Sitting Volley è uno sport inclusivo. Nei tornei per club tante volte atleti disabili e normodotati giocano insieme, il vero significato di questo sport è proprio l'inclusione.

L'impegno della Federazione è stato rilevante al fine di portare in Italia nel 2011 questa disciplina, nata in Olanda nel 1950. Questo impegno ha portato oltre alla nascita delle nazionali maschile e femminile, anche un importante processo di promozione portato avanti nelle piazze, nelle scuole con il coinvolgimento di atleti disabili e normodotati in una serie di eventi organizzati in questi anni. Il mio impegno da ambasciatrice del Sitting Volley è di andare in giro, far sedere la gente per terra e giocare trasmettendo la mia passione per il Sitting Volley. Anche qui in Puglia quindi abbiamo cercato di diffondere il più possibile questa disciplina, portando avanti quello che facciamo da anni in giro per l'Italia".

Il progetto "Lo Sport come mezzo di.." da appuntamento alla prossima tappa che tratterà il tema della Legalità prima di tuffarsi nel divertimento dei più piccoli insieme ad Andrea Lucchetta a Bari il prossimo 11 giugno per poi concentrarsi sull'evento clou del mese di luglio, gli Europei U21 femminili che si giocheranno in Puglia.



Video



Intervista ad Alessandra Vitale -> https://youtu.be/Ergywbnqkhk



Intervista a Guido Pasciari -> https://youtu.be/sAItvh6hA4c

________________________________________



AeQuilibrium Cup in Puglia, una grande festa della pallavolo a Massafra



Si è concluso con la vittoria dell'Area Bari-BAT-Foggia al maschile e dell'Area Brindisi-Taranto al femminile il Trofeo dei Territori giocati domenica a Massafra nella nuova versione AeQuilibrium Cup. Una grande festa della pallavolo giovanile che ha coinvolto oltre cento atleti e atlete nati/e tra il 2007 e il 2009. Il Trofeo dei Territitori, storicamente Trofeo Meschini, ha completato un percorso di lavoro che ha coperto l'intera regione con i gruppi divisi per territorio che hanno effettuato sedute di allenamento seguiti tecnici del CQR. A trionfare è stata sicuramente la pallavolo, con lo spirito di festa che caratterizza l'AeQuilibrium Cup che farà ora tappa in Calabria, Sicilia, Emilia Romagna, Abruzzo, Liguria, Veneto e Trentino Alto Adige nel giro d'Italia che lega i giovanissimi della pallavolo alle prese con le prime convocazioni in selezioni territoriali.

A commentare la giornata è stato il Vice Presidente del CR FIPAV Puglia Jonny Netti: "Possiamo dire che il Trofeo dei Territori in Puglia è stata una giornata perfetta, nonostante il gran caldo. La voglia di ripartenza delle ragazze si è notata in campo, questi due anni di stop forzato hanno fatto sentire la fatica di doversi fermare dall'attività. Ora è chiaro l'entusiasmo del voler ricominciare. E' stato bello vedere sugli spalti la massiccia preenza di genitori, devo ringraziare in primis la Federazione Italiana Pallavolo epr questa nuova versione del Trofeo dei Territori, lo sponsor AIA AeQuilibrium, la società di Massafra e tutti quelli che hanno reso possibile questa manifestazione. Ma la cosa più bella è stata vedere in campo tanti ragazzi e ragazze che hanno aggiunto alla loro esperienza sportiva questo bel tassello, sotto gli occhi attendi della Federazione che con loro sta portando avanti un lavoro di qualificazione e selezione. Questa AeQuilibrium Cup è stata sicuramente un grande segnale di ripartenza".

Il Trofeo dei Territori è stato reso possibile grazie all'organizzazione del CR FIPAV Puglia con la collaborazione del CT FIPAV Taranto e della società Volley Massafra.



Le selezioni vincitrici



Maschile: AREA BARI-BAT-FOGGIA



1. Angelillo Giovanni Paolo (2008 Polisportiva M. Bari), 2. Camporeale Daniele (2007 Scuola di Pallavolo Terlizzi), 3. Carlucci Felisiano (2007 Scuola e Volley Altamura), 4. Colasanto Alessandro (2007 Scuola di Pallavolo Terlizzi), 5. De troia Alessandro (2007 Intrepida Volley), 6. Del Vecchio Gabriele (2007 Polisportiva M. Bari), 7. Desantis Pasquale (2007 Scuola e Volley Altamura), 8. Galluzzi Nicolas (2007 San Michele), 9. Grisolia Sergio (2007 Materdomini), 10. Guerrieri Giovanni Matteo (2008 Materdomini), 11. Lasorsa Mattia (2008 Polisportiva M. Bari), 12. Mongelli Mattia (2007 Scuola di Pallavolo Terlizzi), 13. Netti Giosuè (2007 Materdomini), 14. Nitti Mattia (2007 Scuola e Volley Altamura), 15. Rivizzigno Fabiano (2007 Materdomini), 16. Saracino Giuseppe Pio (2007 Melficta Volley Molfetta). MATERA NICOLA Tecnico, LOCONSOLE ANGELA Dirigente.



Femminile: AREA TARANTO-BRINDISI



1. Angiulli Asia (2008 Volley Monteiasi), 2. Capuzzimati Gloria (2008 Amatori Volley Pulsano), 3. Cascione Gaia (2008 Insieme Volley San Donaci), 4. D’amuri Noemi (2008 Volley S.Lorenzo Francavilla), 5. Filomeno Micaela (2008 Vibrotek Volley Leporano), 6. Fiore Gaia (2008 Casale Volley 3 Brindisi), 7. Garofalo Greta (2008 Volley S.Lorenzo Francavilla), 8. Laritonda Giulia (2008 Eurovolley Sant’elia Brindisi), 9. Lazzaro Giada (2008 Volley Massafra), 10. Mazzeo Federica (2008 New Volley Torre), 11. Montanero Giorgia (2008 Casale Volley 3 Brindisi), 12. Nobile Claudia (2008 Polisportiva 74020 Taranto), 13. Palmisano Romano Sara (2009 Casale Volley 3 Brindisi), 14. Panzetta Sara (2008 Magica Volley Grottaglie), 15. Sgura Alice (2008 Volley S.Lorenzo Francavilla). Ventruti Mimma Tecnico, Sampietro Luigi Dirigente.



Trofeo dei Territori AeQuilibrium Cup 2022-Torneo “Meschini” Femminile



Semifinali

AREA 2: BA AREA 3: BR-TA 1-2 (26-24, 20-25, 20-25)

AREA 1: BAT – FG AREA 4: LE 0-3 (13-25, 20-25, 20-25)



Finale 3°/4°

AREA 2: BA AREA 1: BAT – FG 3-0 (25-12, 25-15, 25-8)



Finale 1°/2°

AREA 3: BR-TA AREA 4: LE 3-0 (25-19, 25-14, 25-15)





Trofeo dei Territori AeQuilibrium Cup 2022-Torneo “Meschini” Maschile



Girone Eliminatorio

AREA 2: LE SUD AREA 3: BR-TA-LE NORD 2-1 (25-16, 25-21, 21-25)

AREA 1: BA-BAT-FG AREA 3: BR-TA-LE NORD 2-1 (25-15, 25-20, 23-25)

AREA 1: BA-BAT-FG AREA 2: LE SUD 1-2 (25-23, 29-31, 23-25)



Finale 1°/2°

AREA 2: LE SUD AREA 1: BA-BAT-FG 1-2 (10-25, 25-21, 11-25)



Video -> https://www.youtube.com/watch?v=XdQV_n1R034

________________________________________



Cuore di Mamma Cutrofiano campionesse regionali U18F



#fipavpuglia #U18FVolley La Final4 regionale U18F si è conclusa con la vittoria della Cuore di Mamma Cutrofiano che dopo aver battuto Spongano in semifinale 3-0 a Pulsano, ha avuto la meglio in finale sul campo di Grottaglie sulle pari età della Cubo Rosso Leonessa Altamura. Il titolo regionale vale per le salentine come pass per le Finali Giovanili CRAI U18F in programma dal 24 al 29 maggio a Verona.



Semifinali

CUORE DI MAMMA CUTROFIANO - OTTICA MILENA SPONGANO 3-0 (25-19, 25-16, 25-14)

MESAGNE VOLLEY - CUBO ROSSO LEONESSA 1-3 (25-23, 19-25, 22-25, 16-25)



Finale 1/2

CUORE DI MAMMA CUTROFIANO - CUBO ROSSO LEONESSA 3-0 (25-17, 25-22, 25-13)

________________________________________



Materdominivolley.it Castellana Grotte campioni regionali U19M. Anche Gioia del Colle alle finali nazionali



#fipavpuglia #U19MVolley Il titolo di campioni regionali U19M 2021/2022 va nelle mani dei ragazzi della Materdominivolley.it Castellana Grotte. La vittoria del titolo è arrivata a Grottaglie grazie alla vittoria in finale su Gioia del Colle per 3-0. Ad accedere alle finali nazionali, in programma dal 24 al 29 Maggio 2022 ad Alba Adriatica, saranno la prima e la seconda classificata della fase regionale pugliese. I campioni regionali di Castellana Grotte accedono direttamente alla seconda fase, Gioia del Colle prenderà parte alla fase di qualificazione.



Semifinali

LEO SHOES CASARANO VOLLEY - NVG JOYVOLLEY 0-3 (18-25, 18-25, 11-25)

OPENGARDENWEB ALESSANO - MATERVOLLEY 0-3 (12-25, 15-25, 19-25)



Finale 1/2

MATERVOLLEY - NVG JOYVOLLEY 3-0 (17-25, 13-25, 20-25)

________________________________________