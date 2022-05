Putignano (Bari) - La medicina trasfusionale a supporto della terapia oncologica 19/05/2022 La medicina trasfusionale a supporto della terapia oncologica

Il 24 maggio alle ore 18.00 l’ultimo incontro del ciclo dedicato all’oncologia, con la senologa Tina Colucci



Putignano, 19 Maggio 2022 – Il plasma è una componente fondamentale di tanti farmaci anti tumorali. La donazione di plasma è quindi fondamentale per la cura di numerose malattie. La Puglia e l’Italia sono però davanti a numeri bassissimi di donazioni che, dall’arrivo dell’emergenza sanitaria da Covid19, si sono ulteriormente abbassati mettendo oggi a rischio l’andamento delle terapie e quindi la possibilità di guarigione di tanti malati.



L’allarme è stato lanciato martedì scorso, 18 maggio, dalla Fondazione Leopardi nella sua Luce che ha ospitato l’incontro “La medicina trasfusionale a supporto della terapia oncologica”, nell’ambito del ciclo di approfondimento “Oncologie – Esperienze territoriali e sfide”, inserito all’interno della programmazione Comune Benessere 2021/2022.



A parlare di questa nuova emergenza sanitaria è stato il Dr. Angelo Ostuni, responsabile del Centro Trasfusionale del Policlinico di Bari e neo Direttore della Struttura Regionale di Coordinamento della Medicina Trasfusionale della Puglia.



Presente all’incontro, inoltre, la Dott.ssa Romanazzi Annalisa, Assistente sociale dell'Ufficio Servizi sociali del Comune di Putignano che collabora al progetto di approfondimento medico e sanitario promosso dalla Fondazione Leopardi nella sua Luce.



Il Dr. Ostuni, dialogando con i numerosi presenti ed in particolare con i referenti delle associazioni di volontariato impegnate nella donazione del sangue e del plasma FIDAS E FRATRES, ha evidenziato dati preoccupanti: “Secondo un programma specifico, la Regione Puglia come tutte le Regioni Italiane fornisce plasma alle industrie farmaceutiche per la produzione di farmaci. A dicembre scorso la Puglia è riuscita a fornire 11,8 kg di plasma per mille abitanti mentre la media nazionale è di 15 kg per mille abitanti, ma siamo tutti in Italia ben lontani dal raggiungimento dell’obiettivo minimo per garantire la salute dei pazienti, che è 18 kg. Il risultato è evidente: in base alla nostra partecipazione, come Regione Puglia riceviamo il 55/60% dei farmaci che servirebbero ai malati pugliesi”. Ha proseguito il Dr. Ostuni: “Fino all’arrivo dell’emergenza sanitaria mondiale, quello che mancava, l’Italia lo importava dagli Stati Uniti dove si dona sangue a pagamento. Ma il Covid ha causato un calo di offerta di plasma anche negli Usa e questo ha fatto interrompere la fornitura per l’Europa. Oggi l’Italia è in piena crisi per carenza di plasma e a due anni dall’avvio della pandemia non c’è un’inversione di tendenza. Dobbiamo uscire da questa emergenza da soli, stimolando le donazioni di sangue e plasma, altrimenti la gente morirà perché non c’è abbastanza plasma per produrre farmaci salvavita”.



La soluzione all’emergenza plasma passa quindi attraverso la creazione di una cultura della donazione che veda il risveglio delle giovani generazioni attualmente disinteressate al tema, magari cercando di modificare la strategia comunicativa utilizzata finora.



La Presidente della Fondazione Leopardi nella sua Luce, dott.ssa Francesca Sbiroli, si è quindi fatta portavoce della necessità di stimolare l’aggregazione fra le sigle associative impegnate sul tema promuovendo una campagna di sensibilizzazione congiunta che riesca anche a creare eventi in grado di attrarre i giovani.



“Ancora una volta è emersa la necessità di lavorare in sinergia sul territorio per far crescere valori, iniziative e servizi rivolti alla comunità. – Ha evidenziato la Presidente Sbiroli – Anche in questo la Fondazione Leopardi è disponibile grazie ad ampi spazi, centrali, e soprattutto alla volontà di divenire un luogo utile per cittadinanza ed enti pubblici, contribuendo davvero al miglioramento e al potenziamento dei servizi ospedalieri e del distretto ASL, con il necessario sostegno dell’Amministrazione comunale”.



Il ciclo di approfondimenti sul tema oncologico si concluderà martedì prossimo, 24 maggio, come sempre dalle ore 18.00, con l’approfondimento dedicato al tema “Prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno” con la dott.ssa Tina Colucci, Senologa dell’ospedale Santa Maria degli Angeli di Putignano.



La cittadinanza è invitata a partecipare, l’accesso è consentito con mascherina FFP2. L’accesso e libero ma è consigliata la prenotazione tramite il sito web www.fondazioneleopardi.it oppure inviando un’email a segreteria@fondazioneleopardi.it o ancora telefonando ai numeri 080.4913942 o 342.1678487.