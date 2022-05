Taranto - UNA COMUNITA’ A MISURA DI DISABILE 19/05/2022 UNA COMUNITA’ A MISURA DI DISABILE

L’Associazione “Disabili Attivi”, rappresentata dal Sig. Francesco Vinci, composta di persone con ogni tipo di disabilità di 16 Comuni della Regione Puglia, in virtù delle elezioni amministrative che si svolgeranno nel Comune di Taranto il 12 giugno 2022,



ha invitato per venerdì 20 maggio 2022, dalle ore 10.00 alle 13:00, i quattro candidati Sindaci, Luigi Abbate, Massimo Battista, Rinaldo Melucci e Walter Musillo, a percorrere in carrozzina un tragitto nel centro di Taranto, al fine di far comprendere le difficoltà di mobilità che le persone con disabilità affrontano quotidianamente quando escono di casa.



Dopo questa “scarrozzata” in Piazza della Vittoria, presso il gazebo allestito dall’Associazione, sarà chiesto ai quattro candidati Sindaci, di sottoscrivere un documento d’intenti condiviso, con le seguenti Associazioni: Comitato 16 Novembre, Contro le Barriere, Deep Green, Eidos 72029, Fondazione M.G. e Italiabile.



Il documento di intenti vede tra i suoi punti, azioni da intraprendere per rendere accessibili gli esercizi aperti al pubblico e le strutture ricettive e/o alberghiere, la partecipazione ai lavori delle Commissioni Consiliari in sede adeguate ad ospitare gli uditori, l’istituzione della figura del Garante dei diritti della persona con disabilità, la ricostituzione della Consulta sulla Fragilità, la realizzazione di un servizio di Taxi sociale, per migliorare la mobilità delle persone con disabilità in carrozzina, attrezzare adeguatamente alcuni tratti di spiaggia pubblica per le persone con disabilità.