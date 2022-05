Conversano | 24, 25 e 26 giugno CORSO DI STREET PHOTOGRAPHY CON FRANCESCO FARACI 19/05/2022 Conversano | 24, 25 e 26 giugno

CORSO DI STREET PHOTOGRAPHY CON FRANCESCO FARACI

Il fotoreporter palermitano che collabora con Jovanotti, Achille Lauro e Alessandro Cattelan

terrà a Conversano un workshop di tre giorni



Aperte le iscrizioni per il nuovo corso di KAUFMAN Scritture Creative, un percorso di formazione pensato per raccontare le storie del territorio attraverso l'arte fotografica. Il Corso di street photography organizzato in collaborazione con il circolo FIAF Laika aps, si svolgerà venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 giugno a Conversano e nei dintorni; sarà un percorso di formazione tra teoria e pratica in cammino tra le strade del territorio per raccontare le storie di chi le abita. A condurre il workshop sarà Francesco Faraci, talentuoso fotografo che collabora con The Guardian, Time Magazine, The Globe and Mail, La Repubblica, L'Espresso, Le Monde, Libération e Vice. Lo scorso 5 maggio è stato pubblicato per Mimesis Edizioni il suo ultimo lavoro editoriale: Anima nomade, da Pasolini alla fotografia povera, con la prefazione di Franco Arminio e da venerdì 20 maggio sarà online il nuovo videoclip della canzone Mediterraneo di Jovanotti girato proprio dal fotografo palermitano.



Faraci è autore del libro fotografico Malacarne- Kids come first a cura di Benedetta Donato edito da Crowdbooks, un viaggio di tre anni dentro le estreme periferie di Palermo viste attraverso i bambini, per cui ha ricevuto il secondo premio nella sezione libri fotografici al PX3 di Parigi e al MIFA di Mosca. Nel 2019, partito in tour con Jovanotti, cura il reportage fotografico del Jova Beach Tour pubblicando un libro sul viaggio in Italia a partire dai concerti dal titolo Jova Beach Party: Cronache da una nuova era pubblicato da Rizzoli. Nel 2020 il suo progetto Atlante Umano Siciliano è diventato un libro edito da EMUSE. Nel 2021 ha collaborato con Achille Lauro per il singolo Solo Noi, insieme descrivono le periferie romane, nello stesso anno collabora con Netflix e Alessandro Cattelan per la docu-serie Una semplice domanda.



Kaufman Scritture Creative è una scuola itinerante che lega lo studio per la scrittura alla valorizzazione del territorio portando corsi di scrittura creativa in diversi luoghi della Puglia, in contesti storico culturali e di innovazione sociale, favorendo un'esperienza di formazione unica guidata da docenti riconosciuti come eccellenze del settore. Tra i docenti che hanno guidato i percorsi di Kaufman Scritture Creative ci sono le sceneggiatrici Antonella Gaeta, Francesca Serafini, le scrittrici Antonella Lattanzi e Chiara Cannito, i fumettisti Giuseppe Palumbo e Sebastiano Vilella, il drammaturgo Riccardo Spagnulo e il poeta Giuseppe Semeraro.



Corso di street photography

UN'INFINITA COMPRESSIONE PRECEDE LO SCOPPIO Esercizi di nutrimento dello sguardo

24, 25 e 26 giugno

Conversano e dintorni



Il corso è per un numero limitato di partecipanti.

Info e iscrizioni:

www.kaufmanscritturecreative.it

info@kaufmanscritturecreative.it

+39 3491636474

+39 3496537816