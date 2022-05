Al via la 3 giorni di BARI MED MARATHON 19/05/2022 Al via la 3 giorni

di BARI MED MARATHON



Tre giorni tra workshop, attività sportive e competizioni, dedicati a Mediterraneo, turismo sportivo e aziende.



Inaugurazione e forum venerdì 20 maggio alle 11.00

“MediterRUNeo: il futuro in corsa



Al via le attività e gli eventi collaterali della prima edizione di Bari Med Marathon la manifestazione dedicata ai 22 Paesi del Mediterraneo organizzata da La Fabrica di Corsa in collaborazione con Confindustria Bari Bat.



Si comincia VENERDÌ 20 ALLE 11.00 CON L’INAUGURAZIONE DEL MED SPORT FESTIVAL, il villaggio sportivo allestito in Piazza della Libertà all’interno del quale si susseguiranno numerose attività collaterali.



Alle 11.15 dopo il taglio del nastro, FORUM sul tema “MediterRUNeo: il futuro in corsa”, una riflessione sul turismo sportivo come asset di sviluppo a cui guardare per immaginare anche Bari tra le capitali degli eventi sportivi internazionali.



Interverranno

Antonio Decaro, sindaco di Bari

Sergio Fontana, presidente di Confindustria Bari-Bat

Massimo Salomone Segr. Generale Corpo Consolare Puglia Basilicata Molise, A

Marina Lalli Presidente Nazionale Federturismo

Angelo Giliberto, Presidente Coni Puglia

Rossella Di Turi, Resp. Comunicazione Banca Popolare Puglia e Basilicata

Pierdavide Losavio, Presidente La Fabrica di Corsa

Modera Gaetano Campione, giornalista



I SERVIZI DI MED SPORT FESTIVAL:

VENERDÍ 20 MAGGIO E SABATO 21

- visite gratuite di controllo dell’udito offerte da Istituto Acustico MAICO,

- sedute gratuite di massaggio sportivo offerto da FOLMA PLENA,

- laboratorio interattivo di educazione alimentare offerte da dai Centri Diagnostici Ditonno ( sabato dalle 16 alle 20)

- lezioni gratuite di Pilates, Scherma, Ginnastica Funzionale a cura di esperti di ogni disciplina







DOMENICA 22 PARTENZA ALLE 9 :

-Bari Med Marathon 21 km competitiva

-Factory Run 10 km competitiva e non competitiva aperta a tutti ma con uno sguardo particolare alle squadre aziendali essendo la prima gara in Italia che ha come obiettivo quello di spingere le aziende a promuovere al loro interno l’attività sportiva dei dipendenti come forme di welfare.