Legambiente Puglia e Forum Terzo Settore Puglia insieme per il Premio Ambiente e Legalità Puglia 2022 20/05/2022 Le premiazioni in occasione delle tappe di Festambiente Puglia





Legambiente Puglia da quest'anno ha deciso di promuovere il Premio Ambiente e Legalità Puglia, l'edizione regionale del premio giunto alla sua XVII edizione a livello nazionale, che ha per protagonisti forze dell’ordine, capitanerie di porto, magistratura, associazioni, organi di informazioni, istituzionali e cittadini semplici, tutti in prima linea per la difesa dell’ambiente e della legalità.



L'edizione pugliese vede la collaborazione tra Legambiente Puglia e Forum Terzo Settore Puglia proprio per rimarcare e sottolineare l'importanza e valore sociale del premio e riconoscimento.



Al fine diffondere il premio il più possibile, per dare occasione ai territori di raccontarsi e raccontare le proprie attività e protagonisti, si è deciso di chiedere a associazioni, enti e/o cittadini di presentare la propria candidatura (dell'associazione, di un’attività, progetto, persona, ecc), attraverso un apposito modulo, in cui spiegare le motivazioni e con alcune referenze e testimonianze che sostengano il proprio candidato.



FORM PER CANDIDATURE -> https://forms.gle/1NwSGx3msFMbuXaNA



Alla chiusura delle candidature che sarà entro e non oltre l'8 giugno 2022, sarà selezionata una rosa di nominativi (scelti da una commissione tecnica), la quale sarà rimessa alla votazione pubblica, attraverso i canali social, per la scelta del vincitore.



Le candidature devono tener conto prevalentemente di attività e azioni svolte nel 2021 e metà 2022. Per le categorie rivolte alle forze dell'ordine, magistratura e istituzioni, saranno scelta direttamente dal comitato tecnico del premio.



I premi saranno assegnati durante le tappe di Festambiente Puglia che si svolgerà dalla metà di giugno alla metà di luglio in tutta la Puglia all'interno dei Parchi Regionali (Nardò, Ostuni, Martina Franca, Canosa di Puglia, Buccari).



Per chiarimenti e delucidazioni: Legambiente Puglia - tel. 080.5212083 - email: segreteria@legambientepuglia.it