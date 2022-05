Di Massimantonio [PHOTOGALLERY] Bari . "Dolci Armonie - I Concerti d'Organo" la nuova rassegna della Camerata Musicale Barese 20/05/2022 NUOVA RASSEGNA DELLA “CAMERATA”



“DOLCI ARMONIE – I CONCERTI D’ORGANO”



UNA NOVITA’ PER GLI 80 ANNI DELLA CAMERATA MUSICALE BARESE



La Camerata Musicale Barese organizza la prima edizione di “Dolci Armonie – I Concerti d’Organo”, una assoluta novità per il pubblico della Camerata Musicale Barese, una rassegna immaginata, pensata e realizzata per gli “Ottanta anni” di attività.

L’intento della rassegna nasce dalla volontà della “Camerata di continuare a far sentire la propria voce nel caleidoscopico universo delle manifestazioni artistiche che a vario titolo affollano l’intera Puglia e questa prima edizione offrirà all’ascolto gli autori e i protagonisti più interessanti e significativi della tradizione organistica. Gli interpreti saranno artisti di calibro internazionale, con proposte che spazieranno dalla più pura tradizione classica alle arditezze innovative della musica contemporanea.

Gli appuntamenti uniranno la magia della musica alla bellezza delle chiese pugliesi, per cui tra le sacre mura echeggeranno note musicali di alta spiritualità per far avvicinare il pubblico pugliese all’ascolto della Musica nelle sue diverse forme e tipologie, ottica nella quale la “Camerata” si impegna per costruire un calendario di eventi ed iniziative spendibile per tutti, che valorizzi la Cultura, la Storia e le Tradizioni dell’intera Puglia.



Il calendario della Rassegna è il seguente:



SABATO 28 MAGGIO BASILICA CATTEDRALE - BITONTO

ORGANISTA Maria Greco

MARTEDÌ 7 GIUGNO CHIESA DI SAN FERDINANDO - BARI

ORGANISTA Roberto Marini

VENERDÌ 24 GIUGNO PARROCCHIA SANTA MARIA DEL MONTE CARMELO - BARI

ORGANISTA Margherita Sciddurlo

SABATO 25 GIUGNO CHIESA DEL SS. ROSARIO IN SAN DOMENICO - MOLA DI BARI

ORGANISTA Claudio Di Massimantonio



Inizio di tutti i concerti della rassegna ore 20.



L'ingresso libero ai concerti vuole essere il segnale di una musica “colta” alla portata di tutti, che incentivi i giovani all’ascolto e che ne rappresenti la fruizione futura.



Per informazioni rivolgersi presso gli uffici della Camerata Musicale Barese in Via Sparano 141 (tel. 080/521.19.08) e sul sito www.cameratamusicalebarese.it.