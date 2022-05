Ruvo -“GIUSEPPE DI VAGNO FRA STORIA E MEMORIA” INCONTRO PUBBLICO E UNA MOSTRA PER RICORDARE IL DEPUTATO ANTIFASCISTA 24/05/2022 Ruvo di Puglia ricorda politico socialista e antifascista pugliese Giuseppe Di Vagno con una mostra e una lezione aperta in occasione del centenario della morte.

Mercoledì 25 maggio alle ore 10 nella sala conferenze di Palazzo Caputi, in via A. De Gasperi 26 a Ruvo di Puglia (BA), il Comune, in collaborazione con la Fondazione Di Vagno, organizza un incontro pubblico con lezione aperta dal titolo



Giuseppe Di Vagno fra storia e memoria:

il gigante buono e la difesa del popolo contadino



La lezione di storia è aperta agli istituti scolastici di secondo grado di Ruvo di Puglia.



Introduce Teresa De Francesco, direttrice museo del libro Casa della Cultura.



Intervengono:

Pasquale Chieco sindaco di Ruvo di Puglia;

Gianvito Mastroleo, presidente della fondazione Giuseppe Di Vagno;

Giovanni Capurso autore del libro “La ghianda e la spiga - Giuseppe Di Vagno e le origini del Fascismo”.



Nell'occasione sarà inaugurata una mostra dedicata alla figura di Giuseppe Di Vagno.

La mostra resterà aperta fino al 25 giugno e sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il mercoledì dalle 16 alle 18 e il giovedì dalle 17 alle 19.

Ingresso libero.



Pacifista convinto, sostenitore delle rivendicazioni dei braccianti pugliesi e deputato del partito socialista per pochi mesi nel 1921, fu assassinato quello stesso anno da un gruppo di squadristi fascisti.



Il Comune di Ruvo di Puglia è socio pubblico della Fondazione "Giuseppe Di Vagno (1889-1921)".