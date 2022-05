Taranto - In Puglia la Marathon degli Spartani, spazio agli escursionisti 20/05/2022 Non solo agonismo. Questo è uno dei principi alla base della Marathon degli Spartani, la grande sfida in Mtb sui sentieri di Taranto che il prossimo 9 ottobre assegnerà i titoli nazionali Uisp. Non ci sarà infatti solamente la gara, con i suoi percorsi, ma anche un’importante parte escursionistica: la manifestazione ha infatti aderito al Criterium Escursionistico Mtb Uisp, campionato in più prove: le prime due si sono svolte a Casalborsetti (RA) e Monte Subasio Spello (PG), il 2 ottobre si andrà a Dozza Imolese (BO), poi dopo Taranto toccherà alla chiusura di Massa Fiscaglia (FE).

Gli organizzatori hanno predisposto un tracciato di 47 km per 400 metri di dislivello che altro non è se non il percorso medio della Marathon. Un tracciato veloce e senza particolari asperità, da affrontare in tutta tranquillità pensando soprattutto a godersi il paesaggio e scoprire un lato nuovo e diverso di Taranto e dei suoi dintorni, senza l’assillo della classifica.

Tornando alla parte agonistica, oltre a questo ci sarà il percorso lungo, quello che assegnerà i titoli nazionali Uisp su 67 km per 600 metri, un percorso che già da tempo viene continuamente controllato e rivisto dagli organizzatori per offrire agli iscritti solamente il meglio, un tracciato da affrontare in tutta sicurezza dove dar libero sfogo ai propri “cavalli” del motore.

L’appuntamento per tutti è all’Ippodromo Paolo VI una location di altissimo livello, a un costo ineguagliato offrendo a tutti un ricco pacco gara e il pasta party tipico del luogo , tantissimi sono i bikers da tutte le regioni a programmare la trasferta a Taranto per assegnarsi il titolo nazionale e portarsi a casa la Medaglia Finisher con il simbolo Spartano, grazie anche ai prezzi convenzionati affidando all'Associazione B&B Taranto "Taranto di Sparta" di prendersi cura di Voi, per indirizzarvi nei migliori B&B basterà contattare il 3331572496 e la vostra richiesta verrà immediatamente soddisfatta, come descritto sul sito della manifestazione. La Marathon degli Spartani, come si desume dal nome, sarà anche un tuffo nel passato, ripercorrendo quegli stessi sentieri che il popolo dell’antica Grecia, fondatore della città nell’VIII sec. a.C. utilizzava per i suoi spostamenti. Non resta davvero che iscriversi…

Ulteriori info: https://www.marathondeglispartani.it/

https://www.bicinpuglia.it/eventi/view?id=243