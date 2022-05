Siemens Healthineers Future Summit - Bari - 20 maggio 20/05/2022 Siemens Healthineers Future Summit – Le nuove frontiere dell’healthcare: “Quali tecnologie per affrontare le sfide della sanità del futuro?”



• Con un viaggio su tutto il territorio nazionale, Siemens Healthineers incontra istituzioni ed esperti per fare il punto sugli investimenti in ricerca e innovazione necessari per guidare il cambiamento del Sistema Sanitario Nazionale

• Mancanza di personale, progressivo invecchiamento del capitale tecnologico, difficoltà di reperimento dei materiali entro le scadenze, necessità di rispondere a sempre più stringenti standard qualitativi e di impatto ambientale sono le principali sfide alle quali il Paese, le Regioni e i sistemi ospedalieri devono rispondere.

• La Puglia è già all’avanguardia per la sua piattaforma digitale, con 3 milioni di cittadini che usufruiscono del FSE; con i 650 milioni di fondi del PNRR, la medicina di prossimità si arricchirà con 38 ospedali di comunità, 121 case di comunità e 40 Centrali operative territoriali

• Siemens Healthineers è pronta ad affrontare e supportare la trasformazione in atto nella sanità con un portfolio vastissimo di tecnologie di ultima generazione per migliorare la qualità delle prestazioni e rispondere in modo ottimale alla costante crescita di domanda di salute



Dopo le prime tappe di Milano e Roma, arriva a Bari il Siemens Healthineers Future Summit - Le nuove frontiere dell’healthcare. E’ un viaggio su tutto il territorio nazionale per fare il punto della situazione sugli investimenti in ricerca e innovazione che, come sistema Paese, ci apprestiamo ad affrontare e su come Siemens Healthineers risponde alle principali criticità emerse nei sistemi ospedalieri e nelle Regioni, quali la mancanza di personale, il progressivo invecchiamento del capitale tecnologico, la difficoltà di reperimento dei materiali entro le scadenze, la necessità di rispondere a sempre più stringenti standard qualitativi.



Come previsto dalla Missione 6 del PNRR, le priorità di intervento per i prossimi anni si concentreranno sul potenziamento delle Reti e presidi territoriali, lo sviluppo del Fascicolo Sanitario Elettronico, l’ammodernamento delle infrastrutture e telemedicina. La direzione intrapresa a livello governativo mostra come un sistema sanitario sostenibile e resiliente non possa prescindere dalla necessità di ripensare i servizi e i processi integrandoli con il digitale, rendendoli efficaci ed efficienti. In particolare, la Missione 6 prevede per la Componente 2 un investimento di oltre 4 miliardi destinati all’ammodernamento del parco tecnologico ospedaliero che conta ben 3.133 apparecchiature da sostituire perché basate su tecnologie obsolete o perché fuori uso, il potenziamento del livello di digitalizzazione di 280 strutture sanitarie sede di Dipartimenti di emergenza e accettazione (DEA) di I e II livello, il rafforzamento strutturale degli ospedali del SSN.



Per Siemens Healthineers, la rivoluzione digitale in sanità va sostenuta sin d’ora con investimenti adeguati nella direzione della creazione di piattaforme tecnologiche e competenze che rendano l’accesso alle terapie più veloce ed equo e consentano di estendere la cura e il monitoraggio al di fuori delle strutture sanitarie. Un percorso che va attivato con urgenza, attraverso un utilizzo oculato delle risorse messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.



“Ormai abbiamo compreso che per costruire una sanità sostenibile è necessario definire nuovi modelli di assistenza e di erogazione dei servizi che pongano il paziente al centro e con un ruolo attivo nella gestione della propria salute - afferma Roberta Busticchi Presidente e CEO Siemens Healthineers. L’altra variabile dell’equazione sono gli investimenti nelle tecnologie del futuro e nella digitalizzazione che possano permettere una gestione olistica, efficiente e sostenibile del paziente. Siemens Healthineers, che ha nel suo dna l’approccio pionieristico all’innovazione nella sanità, si propone di supportare la trasformazione in atto nel settore con un portfolio vastissimo di tecnologie di ultima generazione per migliorare la qualità delle prestazioni e rispondere in modo ottimale alla costante crescita di domanda di salute” .



A questa posizione rispondono le istituzioni ed in particolare il Governo che ritiene che la Telemedicina rappresenti una delle leve fondamentali per ridisegnare la sanità territoriale. I servizi di telemedicina, nella visione del PNRR, rappresentano un formidabile mezzo per contribuire a ridurre gli attuali divari geografici, migliorare l’esperienza di cura per i pazienti, efficientare i sistemi sanitari regionali.



“La Pandemia ha dimostrato che cittadino e territorio sono distanti. Grazie ai 650 milioni del Pnrr, da destinare alla sanità regionale, avemo 38 ospedali di comunità, 121 case di comunità e 40 Centrali operative territoriali e potemo parlare davvero di medicina di prossimità. Sarà necessario promuovere nuovi modelli organizzativi grazie all’utilizzo della tecnologia ed in particolare della teleassistenza per facilitare l’accesso e la continuità dei servizi e contribuire alla decentralizzazione della medicina - sottolinea Vito Montanaro, Direttore del Dipartimento Promozione della Salute Regione Puglia. In questo contesto va rivalutata l’importanza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), digitalizzando i dati perché siano interoperabili e possano creare database la cui struttura sia omogenea ed accessibile in tutto il Paese. E’ da ricordare che la nostra Regione è all’avanguardia nel panorama nazionale con la sua piattaforma digitale e già 3 milioni di cittadini pugliesi dispongono del FSE.”



Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Regione Puglia ha parlato delle strategie di trasformazione digitale nella Regione. “Che lo si voglia o no quello della trasformazione digitale della sanità è un processo inevitabile. Sta a noi decidere se subirla o guidarla, soprattutto per evitare che prenda una deriva eccessivamente profit ed eccessivamente tecnologica aumentando le disuguaglianze di salute – ha affermato Giovanni Gorgoni. La connected care può invece diventare la leva abilitante di una nuova esperienza utente e di nuovi processi sanitari all’interno di una cornice di ecosistema largo fondato sulla comunità e su un concetto più ampio di salute, quello di benessere”.



I risvolti pratici della tecnologia in sanità sono stati affrontati nel Future Summit da Ottavio di Cillo, Direttore area e-Health AReSS, Regione Puglia. “La tecnologia deve permettere la transizione dalla fase di sviluppo a quella di progresso. L’introduzione di nuove modalità di progettazione in stretto rapporto reciproco con gli sviluppi della ricerca scientifica e delle conoscenze, e quindi con il progresso, è un fattore determinante nella crescita economica del Paese. E’ necessario ribadire il ruolo centrale non solo dell’uomo, ma dell’intero contesto sociale ed ecologico cui l’uomo stesso appartiene. L’Agenda deve prevedere oltre la Digital Transformation, i Big Data e Value from Data. E’ infine fondamentale nella Pubblica Amministrazione la selezione di nuovi E-Leader capaci di costruire la solidità dei sistemi, collaborare con i partner dell'ecosistema, implementare la tecnologia, abbracciando un programma di valori più ampio, che include il reskilling, il benessere e la salute mentale dei propri dipendenti.”



Nel Summit si è molto discusso di sanità digitale e di quali siano gli ingredienti perchè si affermi. Secondo Marco Del Seta, Head of Digital Services Siemens Healthineers “occorrono in prima istanza sistemi di gestione dei dati che creino integrazione dove oggi c’è disgregazione, facilitando l’accesso a questi dati per i pazienti e per il personale che lavora con loro dovunque essi si trovino e li metta a disposizione di sistemi che generino nuove informazioni. E‘ necessario, inoltre, fare affidamento su una infrastruttura che supporti l‘intero patient journey , dalla visita, al percorso ospedaliero, ai nuovi servizi che abbiamo in remoto. Serve, infine, ovunque la centralità dei clinici. La sanità digitale e la telemedicina non sono un percorso informatico, ma medico. E questo percorso lo dovranno disegnare e gestire le persone con ruoli clinici, dentro così come fuori dalle strutture cliniche e ospedaliere“.



In conclusione per Siemens Healthineers, la digitalizzazione della sanità italiana non può prescindere dalla costruzione di ecosistemi di partner che includano istituzioni, provider sanitari, strutture ospedaliere, società scientifiche, associazioni pazienti, che contribuiscano a rimuovere gli ostacoli burocratici, organizzativi e assistenziali alla richiesta di cure, dando un accesso sicuro e virtuale ai servizi e riducendone i costi.