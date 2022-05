Francavilla Fontana (Brindisi) - 23 maggio presentazione dell’evento “Storie di Giovani Vignaioli” 20/05/2022 Lunedì 23 maggio alle ore 10.00

conferenza stampa di presentazione dell’evento “Storie di Giovani Vignaioli”



Castello Imperiali accoglierà domenica 29 e lunedì 30 maggio la prima edizione di "Storie di Giovani Vignaioli", la rassegna enogastronomica dedicata ai produttori di vino under 40 del sud Italia, che si incontreranno a Francavilla Fontana provenendo da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.



Il programma completo della manifestazione sarà illustrato lunedì 23 maggio alle 10.00 nel corso di una conferenza stampa a Castello Imperiali.



Interverranno:.



• Antonello Denuzzo – Sindaco di Francavilla Fontana;

• Domenico Magliola – Assessore alle Attività Produttive;

• Maria Angelotti – Assessora alla Cultura;

• Franco Peluso - Portavoce Comunità Slow Food per la valorizzazione della ceramica d’uso grottagliese;

• Giuseppe Barretta – consulente turismo enogastronomico;

• Cosimo Sanarica – organizzatore eventi enogastronomici.



"Storie di Giovani Vignaioli" è un evento a cura di K2O2 Eventi con il patrocinio del Comune di Francavilla Fontana, del Consiglio Regionale della Puglia, della Comunità Slow Food per la valorizzazione della ceramica d’uso grottagliese e di Aeroporti di Puglia con la collaborazione dell'Istituto alberghiero Mediterraneo di Pulsano e Maruggio.



La cittadinanza e gli organi di informazione sono invitati a partecipare.