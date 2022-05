Copertino (lecce) - DIRITTO ALLA SALUTE E LOTTA AL CANCRO - 28 maggio 21/05/2022 Prevenzione, diagnosi e cura del cancro, ruolo delle istituzioni pubbliche e del volontariato, sofferenze, speranze e diritti del paziente oncologico.



Si terrà sabato 28 maggio, ingresso ore 10:00, presso l’Auditorium dell’Istituto Bachelet di Copertino, il Convegno su “DIRITTO ALLA SALUTE E LOTTA AL CANCRO”, che potrà essere seguito anche in contemporanea sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell’Alto Riconoscimento VIRTU’ E CONOSCENZA.



Dopo il Benvenuto di Giuseppe MANCO (Dirigente dell’I.I.S.S. “Vittorio Bachelet” di Copertino) seguiranno i saluti di Sandrina SCHITO (Sindaca di Copertino), Sergio FONTANA (Presidente Confindustria Puglia e Amministratore Delegato di Farmalabor Srl) e Cosimo Damiano ARNESANO (Presidente MediterraneaMente APS – Ideatore ed organizzatore del Festival “Virtù e Conoscenza”). Modererà Alessandro CALCAGNILE, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell’Ospedale “San Giuseppe” di Copertino.

Introdurrà Francesco SCHITTULLI (Presidente Nazionale LILT-Lega Italiana per la Lotta ai Tumori; Direttore della Breast Unit del Mater Dei Hospital di Bari; Consulente del Ministero della Salute) che si soffermerà su “Come vincere la pandemia cancro”.



Interverranno: Titty TORNESELLO (responsabile dell’Unità Operativa di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce) che si soffermerà sul tema “L’oncologia pediatrica nel nostro territorio: dati epidemiologici e offerta assistenziale; Francesco GIOTTA (Coordinatore della Breast Unit IRCCS – Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari) che relazionerà su “Breast Unit: dal “to cure” al “to care”; Emanuele GATTO (Presidente FIDAS Puglia”) che relazionerà su “La donazione di sangue come strumento di prevenzione anche per le malattie tumorali”.



Concluderà Rocco PALESE, Assessore alla Sanità della Regione Puglia.



“Quest’incontro, di grande rilevanza medico-scientifica, riferisce Cosimo ARNESANO, chiude la programmazione di Educazione Civica e dei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) che l’istituto Bachelet svolge in qualità di partner della VI edizione del Festival “Virtù e Conoscenza”. Non è la prima volta che l’Associazione MediterraneaMente organizza un evento per la lotta al cancro, un terribile e spietato nemico che attacca in silenzio, di sorpresa, seminando quotidianamente migliaia di vittime, una grave malattia che, grazie alla ricerca, in molti casi oggi può essere curata. Se è vero, infatti, che negli ultimi anni si è registrato un aumento dell'incidenza del carcinoma, è anche vero che si assiste ad una diminuzione della mortalità. La presenza degli illustri ospiti ci fa capire che in Puglia non mancano i centri di eccellenza, le competenze e le professionalità per combattere efficacemente questa brutta patologia".



Una rappresentanza di studenti gestirà il servizio di accoglienza. Il progetto grafico dell’evento è curato dagli alunni del Corso di Promozione Pubblicitaria dell'Istituto Bachelet di Copertino. Regia Online di Davide Tommasi.



Si potrà accedere nel rispetto della normativa anti Covid-19 e nei limiti dei posti disponibili. Si consiglia di prenotare con messaggio WhatsApp al seguente numero: 349.1045425.