Edizioni Radici Future è presente al Salone Internazionale del Libro di Torino 21/05/2022 Edizioni Radici Future è presente al Salone Internazionale del Libro di Torino

tra i 30 editori pugliesi ospiti dello stand della Regione Puglia, realizzato daL Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio in collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese, Poli Biblio-Museali di Puglia, PugliaPromozione e APE - Associazione Pugliese Editori.



Tante le novità editoriali che saranno proposte nella cornice dell’appuntamento editoriale più importante in Italia, tra cui spicca l’evoluzione del più grande progetto di lettura promosso da Radici Future Produzioni: “LEGALITRIA - Il Festival della Legalità”.



“Finalmente dopo la pandemia riprendiamo alla grande - dichiara Vito Antonio Loprieno presidente di Edizioni Radici Future - tanta gente, tanti incontri, buone vendite. C'è voglia di libri tra la gente, e il Salone di Torino è la manifestazione editoriale per eccellenza. La Puglia fa una bella figura nello splendido spazio che la Regione, con il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, ha realizzato per gli editori pugliesi. Una ripresa sicura”.



Appuntamento centrale la presentazione del libro appena edito da ERF sul cambiamento climatico: “Come Balene in bottiglie” di Giacomo Talignani, giornalista di Repubblica con gli interventi dell’On. Paolo Lattanzio – Commissione Parlamentare Antimafia e dell’On. Avide Mattiello – Consulente Commissione Parlamentare Antimafia. Modera l’incontro Elisa Forte – Giornalista.



La presentazione si terrà all’Oval Stand della Regione Puglia U138-V137, Sabato 21 maggio alle ore 12,00 - Salone Internazionale del Libro - Lingotto Fiere, Torino.